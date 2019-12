Saranno puntate particolarmente movimentate quelle che i telespettatori americani di Beautiful potranno seguire dal 9 al 13 dicembre.

In tale periodo, infatti, terrà banco ancora la crisi tra Brooke e Ridge, prevalentemente causata dalle diverse vedute nei confronti di Thomas. Sebbene lo stilista abbia dato un ultimatum alla moglie, chiedendole di accettare il figliastro una volta per tutte, lei resterà ferma nelle sue intenzioni, cercando di aprire gli occhi al marito.

Ma le ragioni di attrito coinvolgeranno anche altri personaggi della storica soap.

Non ne potranno risultare escluse Steffy e Hope che si troveranno a discutere a causa delle menzogne della Logan sulla finta morte di Thomas. E il litigio si sposterà ben presto anche alla Forrester Creations. Spazio, inoltre, al momento 'no' di Wyatt e Sally dopo che lei, per errore, ha chiamato il fidanzato con il nome 'Liam.

Anticipazioni Beautiful americane: Brooke non fa un passo indietro con Ridge

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke e Ridge continueranno ad avere diverse opinioni su Thomas.

Nonostante il marito le abbia portato i documenti del divorzio, lanciandole un vero e proprio aut aut, la Logan resterà chiara nel ritenere il figliastro una persona inaffidabile e senza scrupoli.

Nel frattempo, Steffy e Thomas discuteranno ancora a causa di Hope ma le parole della sorella non sembreranno avere il risultato sperato. Il rampollo Forrester, infatti, continuerà a portare avanti il suo progetto per conquistare l'ex moglie, motivo per cui cercherà di coinvolgerla nella sfilata di moda ormai alle porte.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Tale presenza finirà per aumentare la competizione tra Hope e Steffy. Le due storiche rivali, già in attrito per le bugie relative alla caduta di Thomas nel finto acido, finiranno per discutere anche in ambito lavorativo.

Trame americane Beautiful: Thomas chiede a Shauna di aiutarlo

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 13 dicembre, Wyatt si aprirà con Liam al quale racconterà le novità del suo rapporto con Sally. Proprio quando tutto tra loro sembrava andare per il meglio, infatti, le cose si complicheranno improvvisamente.

Thomas sarà deciso a rendere definitiva la separazione di Brooke e Ridge, motivo per cui chiederà anche a Shauna di intervenire. A suo dire, la Fulton dovrà fare qualche pressione in più con lo stilista. Liam discuterà con Steffy delle recenti mosse di Thomas e gli chiederà di aiutarlo a scoprire se lui abbia nuovi schemi con Hope. Ormai distrutta per i problemi con Ridge, Brooke si sfogherà con la figlia, dicendole di voler aprire gli occhi al marito su Thomas.

Infine, nell'ultima puntata della prossima settimana, Liam e Steffy si metteranno alla ricerca di Vinny ma si imbatteranno in Zoe, che farà loro delle rivelazioni inaspettate su Thomas.