Domenica 15 dicembre su Canale 5, andrà in onda una nuova ed appassionante puntata di Beautiful e che vedrà al centro delle vicende Liam e Hope, alle prese con l'immenso dolore per l'inattesa morte della piccola Beth. I due si ritroveranno insieme a familiari e amici a casa di Eric, dove si terrà una commemorazione in onore della neonata che, come ricordiamo, non è sopravvissuta al parto. Intanto Taylor e Brooke sembreranno mettere da parte i vecchi rancori, con la Heyes che offrirà tutto il suo supporto alla Logan.

Liam e Hope distrutti dal dolore per la morte di Beth

I fan di Beautiful in queste ultime puntate, stanno assistendo al terribile dolore di Liam e Hope che, increduli, stanno cercando di farsi forza a vicenda dopo la morte della piccola Beth. I due non si capaciteranno ancora per quanto accaduto nella clinica di Catalina, mentre il dottor Reese sarà sempre più in preda si sensi di colpa per alcune misteriose decisioni prese proprio nel corso del parto di Hope. In attesa di scoprire come sia andata realmente, i Forrester, i Logan e gli Spencer, si ritroveranno a casa di Eric e Queen, dove verrà organizzata una commemorazione per la piccola creatura.

Anticipazioni del 15 dicembre: Beth commemorata da Liam e Hope a casa Forrester

A casa Forrester si respirerà un clima di dolore, con Liam e Hope che cercheranno di supportarsi a vicenda, per tentare di superare l'immenso dolore. La commemorazione in onore di Beth sarà anche l'occasione per molti dei presenti, per lasciare da parte i vecchi rancori e dissapori, come il caso di Brooke e Taylor, con quest'ultima che tenderà la mano alla sua storica rivale, offrendole tutto il suo appoggio. Anche Steffy sarà dilaniata dal dolore e si sentirà addirittura in colpa per essere madre felice di Kelly.

Anche Eric, in più occasioni, offrirà il suo supporto a Hope e Liam mentre quest'ultimo sembrerà di nuovo vicino al padre Bill. La morte di Beth, quindi, non solo porterà un dolore lancinante nei genitori e nei familiari, ma darà l'opportunità a molti di loro di rivedere le vecchie posizioni. Alla commemorazione in onore di Beth, sarà presente anche Zoe, la quale si sentirà a disagio in quanto sarà consapevole che molti dei presenti ritengono il padre Reese responsabile della morte della neonata.

Solo nel corso delle prossime puntate si delineerà ciò che è accaduto realmente al momento del parto e il coinvolgimento proprio del padre di Zoe in questa incredibile vicenda.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla presunta morte di Beth, non resta che seguire il nuovo appuntamento con la soap americana, previsto per domenica 15 dicembre a partire dalle 14:00 su Canale 5. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.