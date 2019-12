Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Beautiful nella puntata che andrà in onda martedì 3 dicembre su Canale 5, a partire dalle 13:40 e dove vedremo come le cose per Hope e Liam si complicheranno sempre di più.

Come sappiamo, la coppia ha deciso di concedersi una vacanza a Catalina, prima della nascita della loro bimba, ma un imprevisto costringerà Liam a posticipare la partenza. Hope invece, partirà come programmato, decidendo di aspettare il marito in albergo a Catalina, ma le condizioni atmosferiche impediranno allo Spencer di raggiungerla.

Proprio in questo frangente, Hope entrerà in travaglio anticipato e la giovane sarà terrorizzata non solo per il fatto di non avere accanto il marito, ma anche per la salute della piccola Beth.

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap americana che, nel prossimo episodio in onda il 3 dicembre, assisteranno ad un clamoroso risvolto riguardante Hope. La giovane Logan infatti, mentre si trova a Catalina in attesa di essere raggiunta da Liam, entrerà in travaglio e si appresterà quindi ad affrontare un parto prematuro, senza avere accanto Liam, il quale si è attardato con Steffy e la piccola Kelly febbricitante.

A causa delle condizioni atmosferiche avverse, tutti i voli in partenza saranno cancellati e lo Spencer non avrà modo di raggiungere la moglie.

L'uomo riuscirà comunque a rimanere in contato telefonico con Hope e sarà disperato nel momento in cui verrà sapere che la donna è prossima al parto.

Le vicissitudini della coppia formata da Hope e Liam terranno banco nelle prossime puntate di Beautiful e che vedranno la figlia di Brooke affrontare un travaglio anticipato proprio mentre si trova fuori città. La donna purtroppo, non potrà contare nemmeno sul marito Liam il quale, a causa del maltempo, non sarà in grado di raggiungerla, almeno per il momento.

Lo Spencer sarà disperato e cercherà una soluzione per riuscire a stare accanto ad Hope e alla bimba in arrivo. La Logan inoltre, sarà terrorizzata anche per il fatto di dover partorire in anticipo, un fatto che potrebbe pregiudicare la salute della nascitura Beth.

in attesa di scoprire se Liam riuscirà a raggiungere Hope a Catalina e ad essere presente alla nascita di Beth, ricordiamo l'appuntamento con il nuovo episodio per martedì 3 dicembre su Canale 5, a partire dalle 13:40.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.