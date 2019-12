Le vicende di Beautiful continuano a tenere alta l'attenzione dei fan italiani grazie ai numerosi colpi di scena. Le trame delle prossime puntate italiane della soap opera di Canale 5 si soffermano su Sally Spectra. Quest'ultima si renderà protagonista di un gesto che incrinerà i rapporti con la cognata. La stilista, infatti, donerà un cane ad Hope Logan per tentare di risollevarle il morale dopo la perdita di Beth. Un regalo che purtroppo sarà frainteso dalla donna che scoppierà in un pianto a dirotto.

Beautiful: Hope inconsolabile dopo la morte di Beth

Sally e Hope saranno protagoniste di una furiosa lite nel corso dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato. Le anticipazioni di Beautiful, in onda da gennaio su Canale 5, rivelano che un gesto della fidanzata di Wyatt genererà il malcontento della madre di Beth. Tutto avrà inizio quando quest'ultima e Liam (Scott Clifton) torneranno a Los Angeles dopo la morte della primogenita. Qui, la Logan apparirà inconsolabile tanto che nemmeno il marito e Brooke (Katherine Kelly Lang) riusciranno a tirarle su il morale.

Dall'altro canto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vivrà emozioni del tutto diverse visto che diventerà nuovamente madre grazie all'aiuto di Taylor e Reese Buckingham. Proprio quest'ultimo farà credere alla Hayes di avere una bambina da adottare che è stata abbandonata dalla madre dalla nascita. In questo frangente i telespettatori scopriranno che quella neonata è in realtà Beth, sottratta ad Hope e Liam dopo il parto.

La Logan non apprezza il regalo di Sally

Gli spoiler di Beautiful, in onda subito dopo la pausa natalizia su Canale 5, rivelano che Wyatt e Sally decideranno di recarsi a trovare il fratello e Hope (Annika Noelle) per portarli una parola di conforto dopo la tragedia che ha colpito entrambi.

In particolare, la Spectra deciderà di compiere un gesto gentile nei confronti della cognata nonostante non siano mai andate d'accordo. Anche questa volta la sorpresa si rivelerà una terribile gaffe. La stilista, infatti, acquisterà un cane in quanto crede che possa aiutarla a tirare avanti. Purtroppo, la Logan non apprezzerà il gesto tanto da scagliarsi come una furia contro la fidanzata dello Spencer.

A tal proposito, la figlia di Brooke non riuscirà a comprendere che il regalo è stato fatto soltanto a fin di bene, tanto da urlare contro Sally che un cane non può sostituire l'affetto di un figlio.

Solo, l'intervento di Wyatt riuscirà a riportare la calma tra le due donne mentre Liam sarà sempre più in pensiero per la salute psicologica della moglie. In attesa di sapere come avanzerà questa nuova story-line, si ricorda che la soap opera sarà sospesa da lunedì 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 a causa delle festività natalizie.