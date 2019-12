Nell'ultima puntata del 2019 di "Che tempo che fa" su Rai 2, Fabio Fazio ha ospitato uno dei personaggi più chiacchierati di questi anni: Belen Rodriguez.

Reduce dal successo di "Tu sì que vales", la showgirl è approdata in Rai per un'intervista breve ma significativa. L'argentina ha parlato delle possibili nozze della sorella Cecilia, dell'amore per il marito Stefano e della differenza che c'è tra il suo atteggiamento davanti alle telecamere e quello nella vita di tutti i giorni.

La confessione di Belen su Rai 2

A qualche settimana di distanza dal marito Stefano De Martino, è toccato a Belen Rodriguez lasciarsi intervistare da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Il conduttore ha omaggiato l'ospite e i suoi oltre 10 anni di carriera nel mondo dello spettacolo: non sono mancate, inoltre, battute di spirito sul grande seguito che l'argentina ha sui social network (oltre 9 milioni di followers soltanto su Instagram) e sulle foto sensuali che condivide sul suo profilo.

Quando il padrone di casa le ha chiesto di svelare il segreto del suo successo (sia in televisione che in rete), la soubrette ha confidato: "Le immagini che vede il pubblico sono qualcosa di fermo.

Se vi invitassi a casa mia, scoprireste che sono molto più comica di come mi racconto".

"Sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena, questa è la verità", ha ammesso la 35enne su Rai 2.

Belle parole, infine, la Rodriguez le ha avute per Maria De Filippi, dalla quale ha imparato tanto in questi anni di collaborazione a "Tu sì que vales", soprattutto ad osservare gli altri e a capire al volo cosa pensano.

Il primo Natale con Stefano dopo la separazione

A "Che tempo che fa", Belen ha anche parlato del marito Stefano De Martino (che la stava guardando da casa) e della serenità che ha raggiunto nel privato da quando ha fatto pace con lui.

"L'ultima volta che sono venuta qui, ero tristissima perché mi ero lasciata da poco con lui", ha confidato la Rodriguez a Fazio.

Quello che sta per arrivare, infatti, è il primo Natale che i "DeMartinez" festeggeranno insieme dopo la separazione: gli ultimi 3/4 anni, infatti, il conduttore Rai ha trascorso le festività a Napoli con i parenti e gli amici di vecchia data, mentre l'argentina a Milano con il figlio Santiago e i genitori (fino al 2018 anche con Andrea Iannone, suo ex fidanzato).

La settimana di Capodanno, invece, il piccolo De Martino stava con il papà in montagna (solitamente a St. Moritz), mentre la mamma partiva con le amiche verso mete esotiche: il 2019, per esempio, Belen l'ha atteso nella sua Argentina (in quel periodo, si vociferava di un flirt segreto con il calciatore Ezequiel Lavezzi).

Quest'anno invece, finalmente, i tre trascorreranno le feste tutti insieme.