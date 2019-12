Manca poco meno di un mese al Capodanno 2020 e anche le reti televisive si stanno preparando per questa attesissima ricorrenza. Nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che sarà nuovamente Federica Panicucci ad accompagnare gli affezionati di Mediaset nel nuovo anno con il suo show 'Capodanno in musica'. L'evento si svolgerà nuovamente in Puglia e vi parteciperanno tantissimi artisti famosi sia a livello nazionale che internazionale.

I cantanti, gli ospiti e le emittenti radiofoniche e televisive

Le ultime anticipazioni di "Capodanno in musica 2020" ci segnalano che l'evento festoso avrà luogo nuovamente nella città di Bari esattamente come l'anno scorso.

Per la precisione, il concerto si terrà in Piazza Libertà la sera del 31 dicembre e sarà trasmesso in diretta su Canale 5, oltre che in numerose emittenti radiofoniche italiane come R101, Radio 105, Radio Subasio e Radio Monte Carlo. Lo speciale appuntamento pugliese vedrà al timone Federica Panicucci, già conduttrice del concerto di Capodanno del 2019. I festeggiamenti per dare il benvenuto al nuovo anno saranno scanditi dalle note di alcuni grandi interpreti della musica italiana ed internazionale.

Dalle 21.00 alle 24.00, infatti, si alterneranno sul palco Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il trionfatore della prima edizione del Coca-Cola Future Legend. Inoltre, saranno presenti sul palco anche tutti gli allievi di Amici 19, che daranno vita ad una performance di ballo ed una di canto. Dalle 00.30 in poi, salirà sul palco il dj Max Brigante che con il suo show "Mamacita" farà ballare tutti i presenti in Piazza Libertà fino a notte fonda. A dirigere la serata ci sarà nuovamente Luigi Antonini.

Il backstage e lo show in streaming

Nel corso della serata Federica Panicucci si collegherà svariate volte con il backstage dello show in cui saranno presenti alcune delle voci più famose del panorama radiofonico italiano. Ci saranno, infatti, Daniele Battaglia e Dario Spada per Radio 105; Chiara Tortorella e Fernando Proce per R101; Tamarà Donà e Roberta de Matthaeis per Radio Monte Carlo; Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi per Radio Subasio, Alan Palmier e Antonella Caramia per Radionorba. Per tutti quelli che non avranno modo di seguire l'evento in televisione, potranno sempre visionarlo in streaming sul sito Mediaset Play.