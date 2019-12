Domenica 22 dicembre, alle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback. La prossima puntata sarà l'ultima del 2019: domenica 29 dicembre, infatti, lo show non andrà in onda. La scorsa settimana il programma di Fazio ha ottenuto ottimi ascolti (Rai 2, in prima serata, è stata la seconda rete nazionale dopo Rai 1 per numero di spettatori) e anche questa settimana si cercherà di mantenere gli indici auditel sullo stesso livello.

Tra gli ospiti più attesi vi sarà Antonio Conte, allenatore dell'Inter che nelle ultime settimane è stato anche al centro di una brutta vicenda di cronaca.

Antonio Conte si racconterà in esclusiva da Fazio

Antonio Conte, dunque, sarà uno degli ospiti di punta della prossima puntata di Che tempo che fa. L'allenatore dell'Inter parlerà sicuramente della situazione (ottima) della sua squadra, al comando della classifica a pari punti con la Juventus. Proprio il rapporto con i colori bianconeri sarà, presumibilmente, un altro dei temi al centro dell'intervista: la lunga striscia di scudetti consecutivi della Juventus è iniziata proprio grazie ad Antonio Conte, quando nella stagione 2011-2012 riuscì a trionfare senza perdere neanche una partita in campionato.

Nell'ultimo mese, inoltre, l'allenatore nerazzurro è stato suo malgrado protagonista di una brutta vicenda di cronaca: lo scorso novembre, infatti, Conte ha ricevuto una lettera contenente minacce.

Che tempo che fa, gli altri ospiti

Ma l'ex CT della Nazionale non sarà l'unico ospite della serata, nel corso della puntata è prevista una intervista a Belen Rodriguez, reduce dal successo di Tu si que Vales su Canale 5 e sempre al centro del gossip. Fabio Fazio intervisterà poi Roberto Bolle, che nella prima serata del primo gennaio 2020 andrà in onda su Rai 1 con lo spettacolo Danza con me. Spazio alla musica grazie alla partecipazione dei Negramaro. Nel corso della diretta interverrà anche Roberto Saviano, che sarà accompagnato dall'attivista curda Zehra Dogan. Fazio ospiterà poi anche Don Carmelo La Magra, parroco dell'unica parrocchia presente sull'isola di Lampedusa.

Dalle 19:40 andrà invece in onda Che tempo che farà, una sorta di anteprima dello show vero e proprio. Ospiti, in questo caso, saranno il giornalista Corrado Formigli, la Presidente della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza Licia Ronzulli e la conduttrice Francesca Fialdini (che presenterà il suo libro "Charlie e l'ocarina").

Che tempo che fa e Che tempo che farà saranno visibili, oltre che su Rai 2, anche in diretta streaming sul sito di Rai Play.