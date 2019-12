Domenica 8 dicembre, dalle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. A condurre, come sempre, sarà Fabio Fazio accompagnato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto, alla quale spetterà il momento comico della serata.

Come accade quasi in ogni puntata, tra gli ospiti del programma troviamo personaggi del mondo della televisione ma anche esponenti di spicco del mondo della Politica; nel corso della puntata di stasera Fazio intervisterà il Presidente della Camera Roberto Fico.

Durante l'intervista a Roberto Fico si parlerà della strage di Piazza Fontana

Durante l'intervista che Fabio Fazio avrà con Roberto Fico si ricorderà la strage di Piazza Fontana: il 12 dicembre del 1969, presso la Banca Centrale dell'Agricoltura, nel centro di Milano, esplose una bomba che provocò la morte di 17 persone. I feriti furono invece 88. Durante quella giornata gli attentati furono altri tre, che avvennero a Roma (presso l'Altare della Patria, la Banca Nazionale del Lavoro e in Piazza Venezia) e che causarono il ferimento di 17 persone.

Un altro attentato venne fallì invece a Milano, dove venne ritrovata una bomba inesplosa presso la Piazza della Scala.

Insieme al Presidente della Camera vi sarà Carlo Arnoldi, che nella strage di Piazza Fontana perse il padre Giovanni e che ha fondato l'associazione "Piazza Fontana 12 dicembre 1969" di cui oggi è Presidente.

Che tempo che fa, tutti gli altri ospiti

Roberto Fico non sarà l'unico ospite che verrà intervistato da Fazio, infatti è prevista una partecipazione di Lina Wertmuller, la grande regista e sceneggiatrice italiana che lo scorso 27 ottobre ha ricevuto un Oscar alla carriera ed è stata inserita nella "Walk of Fame" di Hollywood.

Presente poi anche Tommaso Paradiso, ex cantante dei "Thegiornalisti" e reduce dal successo di 'Non avere paura', primo brano da solista.

Previsto poi anche un monologo del comico Enrico Brignano. Fazio intervisterà poi anche Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, protagonisti del film "La Dea Bendata" del regista Ferzan Ozpetek.

Per quanto riguarda invece l'appuntamento con "Che tempo che farà", in onda dalle 19:40 su Rai 2, ovvero la parte del programma trasmessa prima del Tg2, Fazio intervisterà il Diretto dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Carlo Cottarelli e poi Daniele Bossari che, in compagnia della moglie Filippa Lagerback, parlerà della sua autobiografia intitolata 'La faccia nascosta della luce'.

Annunciata poi anche una sorpresa da parte di Teo Teocoli.

Per quanto riguarda infine il "Tavolo" di Che tempo che fa, in onda in tarda serata, è prevista la partecipazione di Francesca Michielin (in radio con il nuovo singolo 'Cheyenne'), Daniele Bossari e Teo Teocoli.

La trasmissione sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.