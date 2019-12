Nella puntata di domenica 22 dicembre di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2, è stata ospitata la bellissima Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha parlato della sua infanzia, della sua carriera da modella e dei suoi esordi da conduttrice nei programmi di Canale 5. Inoltre, ha speso parole di grande stima e affetto per Maria De Filippi, con la quale lavora in diversi programmi televisivi da parecchi anni.

Belen parla di Maria De Filippi: 'Mi ha insegnato a osservare'

Belen Rodriguez ha fatto ingresso all'interno dello studio di Che tempo che fa per essere intervistata da Fabio Fazio.

Dopo aver ripercorso le tappe della sua vita da adolescente, il padrone di casa ha chiesto alla soubrette com'è lavorare assieme a Maria De Filippi. La risposta di Belen è stata: "Lei mi ha insegnato a osservare le persone quando si lavora in televisione, per capire dove vogliono andare a finire. Lei è un'osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro con lei, ormai la guardo con la coda dell'occhio e capisco cosa pensa".

Stando a queste dichiarazioni, quindi sembra proprio che Belen abbia risolto i presunti dissapori con la "regina dei programmi Mediaset".

Da anni si vocifera infatti che fra le due ci sarebbe stato qualche screzio, scoppiato ai tempi di Amici del 2012, quando l'argentina ufficializzò la sua storia d'amore con il ballerino Stefano De Martino, fino ad allora fidanzato con Emma Marrone. Secondo alcune voci dell'epoca pare che la showgirl argentina sarebbe stata subito allontanata dal talent show di Canale 5 per volere della padrona di casa. Ma ormai tutto questo sarebbe acqua passata e ora le due donne appaiono più complici che mai.

La showgirl racconta della sua attività sui social

Nell'intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Belen Rodriguez ha parlato della sua grande popolarità sui social, in particolare su Instagram, dove vanta ben 9 milioni di follower. "Sono tanti, considerando che non ho successo in tutto il mondo. Sono famosa solo in Italia e un po' nel mio paese" ha esordito Belen.

Poi, la donna ha ammesso di sentirsi un po' in gabbia, quasi come incastrata in un fermo immagine: "Se vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che mi sento un po' prigioniera del mio personaggio e per questo che continuo a fare la fenomena".

Infine, Belen ha concluso con un'affermazione un po' inaspettata: "Il mio modello di comicità femminile è Luciana Littizzetto. Non vedo l'ora che entri". Dopo la breve intervista, è appunto entrata in studio Luciana Littizzetto che si è messa accanto a Belen e Fabio per scattarsi un selfie con loro. Da quel momento, la comica ha fatto una serie di battute sul proprio abbigliamento: 'Ho messo le scarpe fuxia perché rosse non le avevo".