Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono detti addio. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della cantante scoperta ad Amici. La 29enne ha voluto confermare i pettegolezzi di Gossip, visto che da diverse settimane circolavano voci su una loro crisi o rottura. Diana e Paolo si erano conosciuti qualche anno fa nella trasmissione comica Colorado. Già in passato i due avevano attraversato un momento di crisi, ma avevano deciso di riprovarci una seconda volta. A quanto pare però, le cose non sono andate affatto bene. Le dichiarazioni della cantante non quindi sono arrivate come un fulmine a ciel sereno.

L'addio di Diana a Ruffini: 'Mi ha reso donna'

Diana Del Bufalo, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha confermato i pettegolezzi in merito all'addio a Paolo Ruffini. L'ex allieva di Amici ha commentato così sul proprio account: "Io e Paolo non stiamo più insieme, da un mese e mezzo." La ragazza ha precisato di trattenere la rabbia e il risentimento verso quello che è il suo ex compagno: "Ho tentato con lui, tanto". Dalle parole della cantante è emerso che anche se le cose con Ruffini non sono andate bene, ancora spera in un amore sereno, proprio come quelli fiabeschi raccontati da Disney.

"Le persone non cambiano e non si cambiano".

Tuttavia, nonostante la grande delusione dimostrata per la fine di questa storia, Diana De Del Bufalo si è sentita in dover in qualche modo ringraziare Paolo Ruffini. Questo epilogo amaro l'avrebbe infatti trasformata in una donna cosciente, in grado di sapere ciò che vuole dalla sua vita. Infine nel suo lungo post di sfogo la cantante ha invitato tutte le donne ad ascoltare il proprio sesto senso, per poi ringraziare tutti coloro che in questo momento le sono accanto. In poco tempo il post di Diana Del Bufalo ha ottenuto oltre 119 mila like.

Paolo Ruffini in silenzio

Mentre Diana Del Bufalo ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, Paolo Ruffini ha deciso di restare in silenzio.L'ultimo video pubblicato dal conduttore risale a un giorno fa, ma riguarda il suo lavoro. Sull'addio a Diana al momento non ha pronunciato alcuna parola. La cantante e attrice, dopo aver confessato di aver pianto e sofferto molto in questo periodo, sta cercando di ritrovare la serenità al fianco dei suoi amici. La 29enne ultimamente è sempre in compagnia di due attori molto amati dal pubblico italiano: Cristiano Caccamo e Andrea Dianetti.