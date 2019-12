Oggi, martedì 10 dicembre, quinto appuntamento con Antonino Chef Academy, il cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo. Quella di stasera sarà una puntata veramente speciale per lo chef napoletano, infatti ad accompagnarlo dietro la cattedra ci sarà suo padre Andrea. Ospite del test di approfondimento, lo chef da sette stelle Michelin Umberto Bombana.

Antonino Chef Academy, anticipazioni: Andrea Cannavacciuolo ospite della puntata

I sei allievi rimasti in gara, questa sera, avranno il piacere di partecipare a una lezione molto speciale.

Infatti Andrea Cannavacciuolo, padre di Antonino, affiancherà il figlio nella lezione sulle tecniche di cucina, che sarà dedicata all'estetica del piatto e all'impiattamento. Il test fuori sede, invece, avrà luogo nella cantina vinicola del Castello di Castellengo. Qui gli allievi dovranno realizzare un menù di tre portate, utilizzando tre vini differenti.

Per il test di approfondimento ci sarà un altro ospite speciale: approderà in accademia Umberto Bombana, chef da sette stelle Michelin, che porterà ai ragazzi sei ingredienti originali, con cui dovranno cucinare delle ricette molto sfiziose.

L'appuntamento con il cooking show è per le 21:10 su Sky Uno e in streaming su Now Tv.