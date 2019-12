Ultimo appuntamento, per questa prima stagione, con Antonino Chef Academy, il cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo. Questa sera verrà decretato il vincitore, che avrà la possibilità di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi, il ristorante sul Lago d'Orta dello chef napoletano.

Antonino Chef Academy: i finalisti dovranno reinterpretare un piatto di Cannavacciuolo

Nell'ultima puntata di oggi, martedì 17 dicembre, i quattro finalisti (Nicole Bartolini, Francesco Petito, Federico Liu e Davide Marzullo) dovranno affrontare, come di consuetudine, tre prove.

Ci sarà un eliminato per ognuno dei primi due test e, di conseguenza, solo in due arriveranno alla finalissima.

La prima prova si svolgerà in aula magna e i quattro allievi dovranno reinterpretare un famoso piatto dello chef Cannavacciuolo: quaglia, scampi e salsa yakitori. Successivamente i tre rimasti partiranno per Villa Crespi, dove si uniranno alla brigata del ristorante per affrontare il servizio serale. Solo l'ultima prova tra i due super finalisti decreterà l'allievo vincitore di questa prima edizione.

Chi sarà? L'appuntamento con il cooking show è per le 21:10 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Now Tv.