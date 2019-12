Stasera, 6 dicembre, su Real Time andrà in onda il primo appuntamento della quinta edizione di Junior Bake Off Italia, il cooking show che vede come protagonisti dieci mini pasticcieri amatoriali. Anche quest'anno la conduzione è stata affidata a Katia Follesa, mentre in giuria sono stati confermati i nomi di Ernst Knam e Damiano Carrara.

Anticipazioni, in sfida ci saranno dieci mini pasticcieri

L'edizione di quest'anno del cooking show dedicato al mondo della pasticceria sarà totalmente a tema natalizio.

Quattro puntate in cui i dieci mini pasticcieri amatoriali si sfideranno per conquistare il titolo di migliore di questa edizione. Alla fine di ogni puntata ci saranno due eliminazioni e il giudizio sarà affidato nelle mani di Ernst Knam e Damiano Carrara. Non sarà invece presente Clelia d'Onofrio.

Alla conduzione confermata Katia Follesa, che con la sua ironia e simpatia riuscirà a intrattenere al meglio i ragazzi in gara sotto il tendone. Anche lo spin off di Bake Off dedicato ai più piccoli, verrà ospitato a Villa Borromeo d'Adda ad Arcore.

L'appuntamento con il cooking show è per le 21:10 su Real Time. Il programma è disponibile anche in Live streaming sulla piattaforma Dplay.