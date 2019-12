Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 10 dicembre, continuerà il confronto tra Armando e Veronica. In studio le dame saranno protagoniste di una nuova sfilata e Ida e Riccardo faranno il punto sulla loro situazione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida decide di non sposare momentaneamente Riccardo

Nell'appuntamento odierno continuerà il confronto tra Armando e Veronica. La loro conoscenza non procede nel migliore dei modi, anche se il cavaliere,ammetterà che le due donne che lo hanno più "rapito", all'interno del dating show, sono proprio Veronica e Ida.

Simone non si tirerà indietro e vorrà dire la sua: dirà che Valentina F. ci è rimasta male quando Armando ha dichiarato, in studio, davanti a tutti che ha trascorso la notte insieme a lei. Ovviamente il cavaliere napoletano non gliele manderà a dire.

In studio si svolgerà anche una sfilata a tema "Inferno o Paradiso". Gemma sfilerà con le ali d'angelo e il commento sarà servito su un piatto d'argento a Tina, che le dirà: "Con tutti i pensieri peccaminosi che hai fatto, pensi di andare in paradiso?".

La frase non piacerà alla signora del pubblico, che anche ieri ha difeso Gemma, per questo Tina le risponderà: "Oggi si è meritata l'ottava denuncia".

Anche Ida e Riccardo torneranno in studio per fare il punto sulla loro situazione. Ida non si sentirà pronta a sposarlo, ma la facenda si complicherà, al punto tale che Maria De Filli gli dirà: "È un po' tutto imbarazzante. L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.