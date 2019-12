Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Quella che parte oggi, lunedì 16 dicembre, sarà l'ultima settimana di messa in onda per il 2019, prima della pausa per le feste natalizie (si riprenderà il 7 gennaio). Intanto per l'appuntamento odierno, il sito ufficiale del programma (Witty Tv) non ha ancora pubblicato delle anticipazioni in merito alla tipologia di trono che verrà mandata in onda.

Uomini e Donne: da oggi in onda l'ultima settimana di programmazione per quest'anno

Quello di oggi sarà l'ultimo lunedì di messa in onda del dating show per quanto riguarda il 2019.

Come di consuetudine si dovrebbe iniziare con il trono over, ma la notizia non può essere data per certa, in quanto negli ultimi sette giorni non sono state registrate delle nuove puntate (l'ultima registrazione risale al 7 dicembre ed è stata mandata in onda dal 9 all'11).

Probabilmente si potrebbe debuttare con il trono classico. Nella puntata di venerdì 13 dicembre il racconto si è fermato con l'esterna di confronto tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. La ragazza, ancora piena di dubbi in merito al rapporto con l'ex tronista, ha deciso d'incontrarlo a Napoli per avere dei chiarimenti.

Lui ha dichiarato di non fidarsi di lei e che non tornerà in studio, lei invece vorrebbe riprovarci partendo da zero, come andrà a finire? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.