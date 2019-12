Domenica 15 dicembre, dalle ore 17:20, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, lo show della domenica pomeriggio di Canale 5. A condurre sarà Barbara D'Urso, che nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 13 dicembre ha svelato alcune anticipazioni su ciò che vedremo domenica: come già accaduto nelle scorse settimane, anche durante la prossima puntata si parlerà della querelle tra Moreno Merlo e Paola Caruso.

Moreno Merlo in studio per rispondere alle accuse della ex Paola Caruso

La querelle tra Paola Caruso e Moreno Merlo non sembra essersi ancora conclusa; nelle scorse settimane, infatti, Paola Caruso ha accusato il suo ex fidanzato di essere stato con lei solo per soldi e fama.

Moreno, dal canto suo, ha invece accusato la showgirl di violenza: "Quando io e Paola litigavamo, lei mi insultava, imprecava e mi augurava anche la morte. Mentre guidavo, una volta, mi ha anche colpito da dietro con uno schiaffo e, dopo avermi rincorso, ha rincarato la dose dandomi altri tre schiaffi".

Durante questa intervista venne mostrato anche un referto medico e lo stesso ragazzo ha affermato di avere prove dell'effettiva esistenza di queste violenze. Secondo quanto annunciato da Barbara D'Urso, durante la prossima puntata di Domenica Live Moreno Merlo sarà in studio e mostrerà delle foto ritraggono il suo volto dopo le violenze che avrebbe subito.

Domenica Live, spazio anche alla vicenda che coinvolge Floriana Secondi e Daniele Pompili

Ma la vicenda di Paola Caruso e Moreno Merlo non sarà l'unico scontro di cui si parlerà nella prossima puntata di Domenica Live.

Secondo le anticipazioni, infatti, anche domenica si tornerà a parlare della vicenda di Floriana Secondi, partita proprio da uno sfogo della donna secondo la quale accusava Daniele di aver diffuso senza consenso delle foto hot online. Durante la puntata di Domenica Live della scorsa settimana, i due si erano confrontati in studio in quello che sembrava un vero e proprio chiarimento (tanto che erano arrivate anche le scuse da parte dell'uomo).Tuttavia la tregua sarebbe durata poco, in quanto fuori dagli studi i due avrebbero nuovamente discusso.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv

Durante la puntata che andrà in onda domenica, Barbara D'Urso mostrerà in esclusiva il video di questa nuova lite.

Nel corso della trasmissione, inoltre, verrà anche nominato il vincitore o la vincitrice di "Domenica Alive", il torneo che ha visto nel corso delle settimane alcuni volti noti della tv italiana (come Loredana Lecciso e Giucas Casella) imitare dei personaggi iconici nell'immaginario collettivo.

Domenica Live sarà visibile, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.