Domenica 8 dicembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, il contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5. Il programma, condotto da Barbara D'Urso, è in onda dal 2012 e ogni settimana riesce comunque a mantenersi su ottimi livelli di ascolti; nel corso della prossima puntata uno degli ospiti più attesi sarà Cristiano Malgioglio, grande amico della D'Urso e volto noto di Mediaset.

Cristiano Malgioglio presenterà il suo nuovo singolo

Cristiano Malgioglio sarà dunque uno degli ospiti più attesi della prossima puntata di Domenica Live; il celebre personaggio del mondo dello spettacolo presenterà al grande pubblico il suo nuovo singolo intitolato "La Notte Perfetta", in cui ha collaborato con "The Jek".

Ma durante l'intervista a Cristiano, grande amico della D'Urso con la quale ha duettato anche nel singolo "Dolceamaro", si parlerà anche degli altri progetti lavorativi: Malgioglio è infatti presenza fissa nel cast de "La Repubblica delle Donne", programma condotto da Piero Chiambretti e che va in onda su Rete 4 tutti i mercoledì in prima serata.

Domenica Live, tutti gli altri ospiti

Malgioglio non sarà l'unico ospite che presenzierà nelle circa due ore di programma; Barbara D'Urso tornerà a intervistare Paola Caruso; la showgirl risponderà alle dure accuse mosse da Moreno, suo ex compagno, nel corso della puntata di Domenica Live della scorsa settimana; come annunciato dalla stessa conduttrice verranno mostrati dei documenti "choc", relativi a fatture e referti.

Ma nel corso della puntata vi sarà un confronto che promette scintille tra Floriana Secondi e Daniele Pompili; l'ex concorrente del Grande Fratello aveva lanciato, qualche settimana fa, pesantissime accuse all'uomo (accusato da Floriana di "averle rovinato la vita" e "di averla ricattata") tanto che quest'ultimo aveva minacciato di ricorrere a vie legali. I due saranno per la prima volta insieme in studio e parleranno di ciò che è avvenuto. Infine, continuerà anche nella prossima puntata il torneo denominato "Domenica Alive", in cui personaggi famosi si esibiscono imitando grandi personaggi dello spettacolo nazionale ed internazionale; dopo che nel corso delle settimane si sono esibiti personaggi come Giucas Casella e Loredana Lecciso, questa settimana sarà il turno di Guendalina Tavassi e Filippo Nardi, che si cimenteranno nell'esibizione di Grease, storico film (e poi musical) uscito negli anni '70.

Domenica Live sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play, dal quale sarà possibile seguire anche le interviste avvenute nelle scorse settimane.