Si sa poco del ragazzo con il quale Eliana Michelazzo si intrattiene nella hall di un albergo del centro di Roma in quanto la quarantenne romana non ha rivelato nulla di questo sconosciuto, soprattutto sul suo profilo social dal quale non è stato possibile rinvenire alcun indizio a lui riconducibile. Dell'uomo si conosce ben poco: pare che la persona con la quale la Michelazzo sia stata paparazzata sia di origine nobiliare. Secondo alcune indiscrezioni si tratta del barone Antony Iannuzzi, apparso in passato sulle riviste del mondo patinato del Gossip e in alcune trasmissioni televisive nazionali.

Appassionato di arte, il trentenne romano di origini calabresi ha esposto i suoi quadri persino nella Grande Mela. Di professione, a parte gestire le sue tenute nobiliari tra il Lazio e la Calabria, Iannuzzi è anche un attore ed ha recitato in molti film e fiction per la tv, tanto da esser stato definito più volte dagli addetti ai lavori il "sosia italiano di Nicolas Cage" per la sua estrema somiglianza all’attore americano.

Non si è a conoscenza di altri sviluppi rispetto ad una ipotetica amicizia tra Eliana ed il barone Antony Iannuzzi, né tantomeno se tra i due ci sia del feeling oppure se ci siano semplicemente degli interessi di altra natura che li accomunano.

Ma rimane il fatto che uno dei personaggi più discussi della scorsa stagione televisiva al momento non sta più insieme a Daniele Bartolomeo, il ragazzo con il quale Eliana si era legata dall’estate scorsa, pertanto sarebbe anche libera di far parlare di sé per un altro flirt.

La travagliata vita sentimentale di Eliana Michelazzo

La Michelazzo, subito dopo aver scoperto e ammesso davanti alle telecamere di Live non è la d’Urso la sua versione dei fatti sul Prati-gate, durante l’estate ha avuto un’occasione importante per la sua sua nuova vita da single, precisamente quando balzò agli onori della cronaca rosa per via del suo fidanzato che aveva presentato ai telespettatori del prime time di Barbara d’Urso.

Il fidanzamento aveva sostituito d’un colpo i dieci anni di “matrimonio” che la digital manager aveva trascorso pensando all’inesistente Simone Coppi, ma con Daniele Bartolomeo però Eliana ha rotto dopo pochissimi mesi di legame sentimentale. A rivelare la fine della sua storia è stata lei stessa tramite alcune Instagram Stories, sottolineando ai suoi follower che lui, dopo la loro rottura, ha subito voltato pagina con un’altra donna e che il comportamento di Bartolomeo non le è piaciuto affatto.

La Michelazzo, visibilmente delusa, probabilmente ha voluto rendere la moneta al suo ex con Iannuzzi, Ma al di là di tutto al momento non ci sono sviluppi rispetto alla loro conoscenza.