Nell’ultima puntata de il Punto, trasmissione condotta da Manila Gorio, non sono mancati i colpi di scena. Degna di una puntata di live non è la d’Urso, la Gorio ha avuto modo di intervistare dei personaggi che nel corso degli ultimi mesi hanno molto fatto parlare di loro. Fra gli ospiti accolti in studio, il giornalista Sergio Vessicchio ed Eliana Michelazzo, che sembra aver ritrovato se stessa e quella serenità che da qualche mese le mancava. L’ex manager di Pamela Prati si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Manila, dove, approfittando della situazione, ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La Michelazzo ha confessato la sua delusione per la mancata partecipazione al grande fratello vip.

Eliana Michelazzo è delusa: 'Mi sono sentita usata dalla televisione'

La Michelazzo non riesce a spiegarsi il trattamento che le ha riservato la televisione, tanto da dire di essere stata addirittura usata. Continua affermando che, secondo lei, la partecipazione al reality che vedrà Alfonso Signorini come conduttore, avrebbe rappresentato un modo per accantonare in maniera definitiva il passato. L’ex titolare dell’Aicos Management, dice che si sarebbe aspettata un invito da parte del programma, così che potesse avere l'occasione di far capire al pubblico da casa che non è una truffatrice.

La vicenda legata al finto matrimonio tra la Prati e Caltagirone ha lasciato dei segni in Eliana, tanto che durante la trasmissione scoppia a piangere. A quel punto, la conduttrice Manila Gorio, vista la delicata situazione, decide di interrompere immediatamente l’intervista. Nonostante la ritornata serenità, sembra dunque che la romana abbia ancora delle questioni interiori non risolte.

Non è l’Arena, Eliana: 'Giletti non mi ha voluta in trasmissione'

L’influencer romana ha anche avuti modo di chiarire la sua posizione in merito alla mancata partecipazione al programma di Massimo Giletti ‘Non è l’Arena’, in cui è stata molte volte ospite Pamela Prati per raccontare la sua versione dei fatti sul finto matrimonio con Mark Caltagirone. La showgirl del Bagaglino, più volte ha fatto riferimento alla Michelazzo, che però non ha mai replicato a queste accuse.

"Giletti non mi ha voluto in trasmissione", ammette Eliana, la quale ritiene che dietro il suo mancato invito ci sia proprio la Prati. Il caso dell’anno, insomma, ancora non sembra essersi concluso in maniera definitiva, anche se dopo l’importante inchiesta condotta da Barbara d’Urso e il suo team, l’attenzione sembrava essere venuta meno. Non si esclude che prossimamente si torni a parlare della spinosa faccenda.