Oggi, attraverso i suoi seguitissimi profili social, Emma Marrone ha annunciato che il 6 dicembre uscirà il suo nuovo singolo: "Stupida allegria" è il brano che la pugliese ha scelto per far compagnia ai fan nel periodo natalizio. La decisione di puntare su una canzone ritmata e non su una ballad, ha fatto storcere il naso ad alcuni sostenitori della "Brown", che non hanno perso tempo nel criticarla con commenti pungenti. La risposta dell'artista non ha tardato ad arrivare: un commento pieno d'amarezza e dispiacere che fa riflettere molto.

Emma punta su una canzone da ballare: alcuni fan protestano

Quella che doveva essere una bella notizia per i fan di Emma Marrone, ha scatenato una polemica che sta imperversando sui social network dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre.

Come aveva anticipato ieri in alcune Stories, la cantante è volata a Marrakech per girare il videclip del suo nuovo singolo: dopo il successo ottenuto da "Io sono bella" (brano scritto da Vasco Rossi e ai vertici delle classifiche per settimane), è arrivato il momento per la salentina di puntare su un'altra canzone del disco "Fortuna".

Con un post apparso sul suo profilo Instagram poche ore fa, la cantante ha svelato che è "Stupida allegria" il pezzo che da venerdì 6 dicembre sarà suonato da tutte le radio.

A chi ha gioito per questa scelta controcorrente della "Brown" (che ha deciso di optare per un singolo ritmato, forse più adatto al periodo estivo), hanno risposto coloro che hanno trovato questa decisione del tutto sbagliata per la promozione del nuovo album.

Il pensiero che tanti hanno espresso in rete, è che Emma ha commesso un errore nel non puntare su una ballad come "Luci blu","Alibi" o "Basti solo tu" (tutte contenute in "Fortuna" e tanto apprezzate da chi le ha ascoltate), e gliel'hanno fatto presente con commenti duri che non hanno fatto per nulla piacere alla diretta interessata.

La replica amareggiata della Marrone

Dopo aver letto alcuni dei messaggi di protesta che le sono arrivati sia su Instagram che su Twitter, la vincitrice di Amici ha deciso di rispondere con la sua solita schiettezza, e soprattutto senza nascondere la delusione che ha provato nell'apprendere il pensiero di molti sulle sue scelte lavorative.

"Offendere non equivale a dare un parere. La cosa più triste è che a mortificare il mio lavoro sono proprio alcuni miei fan", ha esordito la Marrone nello sfogo che è possibile leggere sotto il post con il quale è ufficializzato che "Stupida allegria" è il suo nuovo singolo.

"Non credo di meritarlo, per quello che vi ho sempre trasmesso, per l'amore e il rispetto che vi ho dato in tutti questi anni", ha continuato Emma coinvolgendo anche le tante persone che stanno lavorando con lei a questo progetto discografico.

L'artista ha invitato chi la critica a mettersi una mano sulla coscienza e a rendersi conto di essere stati cattivi ingiustamente con lei. "Che dispiacere enorme", ha concluso la cantautrice.