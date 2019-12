La cantante salentina Emma Marrone ha avuto, nei mesi scorsi, dei problemi di salute. Lo ha dichiarato nel novembre scorso al programma televisivo Verissimo, affermando che durante una visita di controllo le è stato detto che deve tenere sotto controllo la sua salute, avendo avuto in passato un tumore. La battaglia contro quest'ultimo ha portato l'artista a dover subire un intervento, fortunatamente andato per il meglio. Nei giorni scorsi la cantante ha risposto alle domande dei fan su Instagram dove, tra le risposte, ha scritto di essere "diretta ad una visita di controllo", aggiungendo "comunque tutto bene".

La Marrone ha inoltre affermato: "Lo scorso settembre era arrivata una brutta notizia. C'erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio".

Emma presto in tv

Nonostante il periodo delicato che l'artista sta attraversando, tornerà presto in televisione.

Dopo un periodo abbastanza lungo in cui i problemi di salute l'hanno tenuta lontana dalle scene, Emma sarà infatti protagonista di una puntata di Amici - il noto talent show di Maria De Filippi che l'ha lanciata - per presentare il suo nuovo singolo, secondo estratto dall'album "Fortuna", ovvero il sesto album in studio della Marrone già arrivato al primo posto in classifica e con il quale la cantante giunge al decimo anno della sua carriera musicale. Questa volta, però, non sarà più nella veste di allieva e nemmeno in quella di giudice o coach: Emma presenzierà al programma in qualità di ospite.

La puntata andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:10, il programma si potrà guardare anche in streaming su Mediaset Play. Sui profili social di Emma, si leggono tanti commenti pieni di entusiasmo e di affetto da parte dei suoi fan, che la seguono in ogni suo singolo passo. Dal punto di vista della carriera, per l'artista pugliese il 2019 si è rivelato un anno proficuo: risulta la seconda artista italiana al primo posto dell'anno, prima di lei c'è riuscita solo Giordana Angi alcuni mesi fa. Nessuna donna prima di lei era mai riuscita a raggiungere tale traguardo in un settore in cui, da tanti anni, sono gli uomini a farla da padrone.

"Stavolta l'ho spoilerato io prima di tutti", ha dichiarato Emma sui suoi seguitissimi profili social. Su Twitter ha poi scritto un post dove hanno messo un "like" circa 1.500 utenti in cui ha scritto: "Notizia abusiva! Ci vediamo sabato ad Amici per cantare Stupida allegria".