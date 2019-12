Oggi,martedì 10 dicembre, Emma Marrone ha informato i suoi tantissimi fan di essersi sottoposta ad una visita di controllo dopo l'operazione che ha subito circa tre mesi fa. Dopo aver avvisato chi la segue sui social network di essere in procinto di incontrare i medici nel gioco di Instagram "Fammi una domanda", la pugliese ha pubblicato una Stories per rassicurare tutti: le sue condizioni di salute sono buone.

Emma chiacchiera con i fan su Instagram

Nella tarda mattinata di martedì 10 dicembre, Emma Marrone ha deciso di proporre il gioco "Fammi una domanda" a chi la segue su Instagram per tenersi impegnata durante un viaggio in treno.

A chi le ha chiesto se fosse diretta nella sua amata Roma, però, la cantante ha immediatamente risposto: "No, sto andando a fare la visita di controllo".

I fan della salentina si sono subito allarmati nel leggere questa sua dichiarazione, soprattutto a fronte del serio problema di salute che la stessa ha dovuto affrontare meno di tre mesi fa. Risale a settembre scorso, infatti, l'operazione che la vincitrice di Amici ha subito per rimuovere un tumore alle ovaie che si è ripresentato per la terza volta in dieci anni: a causa di questo avvenimento, l'artista è stata costretta a fermarsi per qualche settimana, proprio mentre in radio impazzava il suo singolo "Io sono bella".

Ad un'ora di distanza dall'annuncio che ha fatto nelle Stories, la 35enne ha pubblicato una sua foto mentre fa "ok" con il pollice ed ha scritto: "Raga tutto bene". Conoscendo i suoi ansiosi sostenitori, Emma ci ha tenuto a rassicurarli personalmente dopo aver saputo dai medici che le sue condizioni di salute sono ottime e che si è ripresa alla grande dopo l'intervento.

Il rapporto controverso tra Emma e i fan

L'accortezza che ha avuto oggi la Marrone nel comunicare ai suoi affezionati sostenitori gli sviluppi della sua importante mattinata, non è la stessa che l'artista ha usato in passato quando qualcuno ha osato criticare le sue scelte professionali.

Risale a pochi giorni fa, per esempio, lo sfogo che Emma ha avuto su Instagram dopo aver letto i tanti commenti di disapprovazione che le sono stati inviati da chi non è contento del brano che ha scelto come secondo singolo del disco "Fortuna".

Il fatto che la salentina abbia puntato su una canzone ritmata come "Stupida allegria" in un periodo apparentemente lontano da questo "mood", ha portato molti a ribellarsi con messaggi ai quali la diretta interessata ha subito risposto.

"Offendere non equivale a dare un parere.

La cosa più triste, è che a mortificare il mio lavoro sono alcuni miei fan. Non credo di meritarlo, che dispiacere enorme", ha scritto sui social la cantautrice non più di una settimana fa.