Le riviste di Gossip se ne facciano una ragione: Emma Marrone non ha trovato un nuovo fidanzato e, stando alle sue ultime dichiarazioni, non intende mettersi a cercarlo proprio adesso. Dopo che il settimanale "Chi" l'ha paparazzata a Cortina in compagnia del modello Guido Milani, la cantante ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: è single da tanto tempo e tutti i flirt che sono stati attribuiti di recente, sono infondati.

Emma in montagna con il giovane Guido

È il 23enne Guido Milani il nuovo fidanzato di Emma Marrone?

È questa la domanda che si sono fatta i tanti fan della cantante dopo aver visto le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare ai due lo scorso weekend. La presunta neo coppia è stata beccata a Cortina durante una passeggiata sulla neve e, vista la complicità che hanno dimostrato di avere, si è subito pensato che tra loro ci fosse del tenero.

Interpellata dal settimanale di gossip "Chi" su questo suo rapporto, la pugliese ha fatto sapere: "Adesso direte che sono una milf. Lui è un bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio".

In effetti, l'artista salentina ha 35 anni mentre il modello al quale è stata accostata in questi giorni ne ha 12 in meno. Stando a quello che raccontano i bene informati, la "Brown" e il giovane in questione lavorano per la stessa agenzia di spettacolo e moda, per questo motivo sono diventati buoni amici e condividono i loro pochi giorni liberi.

Lo scambio di commenti 'piccanti' con Nigiotti

Quello con Guido Milani, non è l'unico flirt che è stato attribuito ad Emma negli ultimi giorni: complice un insolito quanto "piccante" scambio di apprezzamenti su Instagram con Enrico Nigiotti, in tanti hanno pensato che tra i due potesse esserci qualcosa.

Sotto ad un selfie che il cantautore ha pubblicato sui social network di recente, spicca il seguente commento della Marrone: "Boni, per te va sempre bene boni!".

L'ex allievo di Amici (che con la salentina ha condiviso l'edizione 2009/2010, proprio quella vinta da lei), ha replicato così: "Bella fatta bene".

Questo botta e risposta al miele, ha portato molti ad immaginare una possibile frequentazione in corso tra i due artisti, ma in realtà non è così.Sempre sulle pagine dell'ultimo numero di "Chi", infatti, Emma è stata molto chiara sulla sua attuale situazione sentimentale quando ha dichiarato: "Ormai sono la più single d'Italia dai tempi dei tempi". Insomma, nessun nuovo amore ha ancora bussato alla porta della 35enne che, soltanto pochi mesi fa, ha dovuto affrontare un serio problema di salute (si parla del ritorno di un tumore alle ovaie che ha già combattuto altre due volte negli ultimi dieci anni).