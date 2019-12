L'ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, è finito nuovamente nel mirino dell'opinione pubblica. Un po' di giorni fa, il ragazzo ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha mostrato le sue labbra completamente gonfie e il suo viso pieno di macchie rosse. Il personal trainer era particolarmente spaventato ed aveva detto di essere diretto al pronto soccorso. Dopo aver trascorso una nottata all'ospedale, è stato dimesso e la sera ha deciso di partecipare anche ad una serata che aveva in programma.

Alcune persone che erano presenti a quell'evento, però, hanno svelato che il ragazzo, in realtà, stesse alla grande. Ci troviamo, dunque, di fronte un caso di estremizzazione di un problema banale? Questo è ciò che pensa Deianira Marzano.

Francesco Chiofalo e la questione delle labbra gonfie

Francesco Chiofalo sta facendo molto discutere nell'ultimo periodo. Dopo essere riuscito ad ottenere il perdono di Antonella Fiordelisi, il ragazzo è finito al centro dell'attenzione per un nuovo problema di salute.

Stando a quanto trapelato dal suo profilo Instagram, un po' di giorni fa è finito al pronto soccorso a causa di una strana allergia che gli ha causato un rigonfiamento eccessivo delle labbra.

Chiofalo è apparso molto spaventato, ma allo stesso tempo adirato per le numerose critiche ricevute. Molti utenti, infatti, non hanno molto creduto alla serietà della questione ed hanno cominciato a fare dell'ironia sulla vicenda. Stanco delle continue insinuazioni, quindi, Francesco ha registrato una nuova IG Stories in cui si è mostrato con il volto coperto, dicendo di essere stanco di essere vittima di bullismo e cyberbullismo e di non sentirsi a suo agio a farsi vedere in pubblico con quel problema alle labbra.

Le prove mostrate da Deianira Marzano contro il persona trainer

Prima di questo video sfogo, però, il personal trainer ha presenziato ad un evento che aveva in programma da un po' di tempo.

Alcune fan che sono andate nel locale in questione per incontrarlo hanno asserito che il ragazzo stesse benissimo e le labbra fossero completamente sgonfie. Tali segnalazioni sono state diffuse dall'influencer Deianira Marzano, la quale è stata contattata da queste ragazze che si sono esposte rivelando che Francesco stesse alla grande.

Queste testimonianze, dunque, stanno facendo avanzare l'ipotesi che l'ex di Selvaggia Roma abbia voluto estremizzare una situazione che, in realtà, non era nulla di così grave solo per poter far parlare un po' di sé.

Deianira è apparsa particolarmente delusa dal comportamento del ragazzo al punto che si è duramente sfogata contro di lui.