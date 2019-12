Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, vero e proprio programma di punta della stagione invernale di Mediaset. Per la prima volta, alla guida del programma in qualità di conduttore ci sarà Alfonso Signorini, che di certo non ci tiene a sfigurare. Proprio per questo, il direttore e giornalista, ha messo su un cast con tutti pezzi da 90. Personaggi molto famosi e conosciuti sia in televisione che in social, pronti a varcare, mercoledì 8 gennaio 2020, la famosa porta rossa della casa del GFVip.

Dopo aver annunciato tra i tanti Antonella Elia, Michele Cucuzza e l’influencer Clizia Incorvaia, è direttamente l’account ufficiale della trasmissione a ufficializzare un nuovo nome. Parliamo dell’ex madre natura Paola di Benedetto.

Paola sarà sotto le telecamere 24 ore su 24

La nuova partecipante ha accettato di sottoporsi al giudizio del pubblico del Grande Fratello Vip. Un nome molto forte con una decisa personalità. Ricordiamo che l’ex madre natura di Ciao Darwin ha già partecipato ad un reality, l’Isola dei famosi nel 2018, nell'edizione di Eva Henger e Francesco Monte.

Proprio con questo aveva avuto una breve storia d’amore, finita però poco tempo dopo il programma. In quell'occasione si distinse per un bel caratterino, sempre schietta e diretta. Chissà come si comporterà tra le mura della famosa casa di Cinecittà. Un dato da sottolineare: per il momento, Paola è la prima giovane di questo cast. La bellissima influencer attualmente è fidanzata con uno dei componenti del duo Benji e Fede, Federico Rossi. La lontananza dal suo amore e la convivenza forzata metterà alla prova questo grande amore?

Mercoledì 8 gennaio la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: anche Pago i concorrenti

Alfonso Signorini è pronto a questo debutto. Come ha detto alla Repubblica delle Donne, su Rete 4, non vede l’ora che arrivi questo giorno perché sta vivendo nell'ansia più totale.

Destinato a far discutere è anche il cantante Pago, ritornato alla ribalta per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, reality dei sentimenti a cui ha preso parte per mettere alla prova la sua storia d’amore con l’ex tronista Serena Enardu. Nell'ultima intervista a Verissimo, il sardo ha dichiarato di essere ancora innamorato di Serena, nonostante i due abbiano troncato il rapporto proprio nel programma dedicato ai sentimenti. Con molta probabilità la sua storia amorosa terrà banco durante le puntate settimanali. Alfonso e la nuova coppia di opinionisti, Wanda Nara e Pupo, che alle Iene avevano anticipato il nome di Antonio Zequila come settimo inquilino, vi aspettano mercoledì 8 gennaio su Canale 5.