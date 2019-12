Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare della presunta Gravidanza di Beatrice Valli. Nonostante la diretta interessata abbia smentito più di una volta i pettegolezzi sul suo conto, le voci non cennano a placarsi. Questa volta ad alimentare il Gossip è stata Giada Pezzaioli. La fidanzata di Giovanni Conversano, attraverso un commento pubblicato sotto ad un post di Marco Fantini, avrebbe spoilerato l'arrivo di un terzo bebè per una delle coppie pià amate uscite da Uomini e Donne.

Nelle scorse ore l'ex tronista del dating-show di Canale 5 ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua compagna. Come didascalia il Fantini ha utilizzato delle parole al miele verso la sua futura moglie: "Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te, per una rosa può morire solo perché non sa ancora togliere le spine. Una come te, mi piace da morire".

Il commento di Giada Pezzaioli

I fan di Marco Fantini e Beatrice Valli nello scatto che ritrae la coppia insieme, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare.

Il vestito dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne essendo molto aderente, ha mostrato un pancino sospetto.

Per questo motivo molti utenti si sono scatenati sotto al post. Tra i vari commenti, non è passato inosservato quello di Giada Pezzaioli: "Ma io che sono gasata manco fosse mio figlio, è normale? Auguri ragazzi, siete troppo belli. Un esempio sano di famiglia e amore". Il commento della fidanzata di Giovanni Conversano è sembrato un vero e proprio indizio sulla coppia.

Non è escluso infatti, che la giovane sappia qualcosa che gli altri non sanno o semplicemente abbia dato per veritiere le notizie pubblicate sui vari siti. L'unica cosa certa è che al momento la coppia ha sempre negato a gran voce i pettegolezzi di una terza gravidanza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Gravidanza

Beatrice Valli sbotta sui social

Dopo le voci insistenti di una presunta gravidanza da parte di Beatrice Valli, la giovane è letteralmente sbottata. La fidanzata di Marco Fantini nei giorni scorsi è intervenuta su Instagram per mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto, sulla possibilità di aver venduto l'esclusiva ad un giornale: "E poi ci sono le persone ignoranti, che pur di parlare inventano le cose".

La Valli ha ribadito di non aver mai venduto una sua gravidanza ai giornali e mai lo farà.

Infine, la ragazza pare abbia smentito nuovamente di aspettare un terzo bebè. Per gli addetti ai lavori però neanche Beatrice sarebbe tanto convinta di quello che dice, tanto che alcuni hanno ipotizzato che la coppia al momento abbia scelto il silenzio solo ed esclusivamente per aspettare il fatidico terzo mese.