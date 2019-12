Giulia De Lellis ne ha combinata un'altra delle sue: nella tarda mattinata di domenica 8 dicembre, la ragazza ha pubblicato su Instagram uno scatto che sta facendo molto discutere. L'immagine che mostra l'influencer al mare, coperta soltanto da granelli di sabbia, ha scatenato le critiche di quei fan che la preferiscono acqua e sapone e soprattutto vestita: sono moltissimi, infatti, i commenti negativi che la foto in questione ha ricevuto, ma anche migliaia gli apprezzamenti sotto forma di "mi piace".

Giulia scatena la polemica per uno scatto 'audace'

Dopo essere stata lontana dalle chiacchiere per qualche giorno (risale ad una settimana fa, il rumors sul "no" che i vertici Rai avrebbero detto ad una candidatura di Giulia al ruolo di valletta a Sanremo), la De Lellis ha pensato bene di provocare i suoi followers pubblicando una fotografia che non poteva passare inosservata. Sul profilo Instagram della romana, infatti, alcune ore fa è apparso uno scatto che la ritrae al mare, seduta in spiaggia con le gambe incrociate e coperta soltanto dalla sabbia.

La giovane ha ringraziato la persona che ha scattato l'immagine che lei definisce "arte", ma sono stati in tanti a non vedere di buon occhio questa sua mossa sui social network.

Se da un lato spiccano gli oltre 300mila "mi piace" che ha ricevuto la foto in questione in poco più di un'ora, dall'altro ci sono molti commenti di disapprovazione che alcuni fan hanno inviato all'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, come è sempre, è riuscita ad attirare l'attenzione su di sé e a dividere il parere del "popolo del web".

Le critiche alla foto senza veli della De Lellis

Tra quelli che si sono esposti per stigmatizzare la troppa audacia dello scatto pubblicato domenica 8 dicembre da Giulia, c'è chi ha criticato il suo seno rifatto (come per stessa ammissione dell'influencer in varie interviste): "Non ti stanno bene.

È terribile, il chirurgo andrebbe denunciato".

Altri messaggi di disapprovazione che sono arrivati sul profilo Instagram della De Lellis, recitano: "Poveretta, come fare soldi facili. Il nudo non poteva mancare, sempre più in basso".

"Scandalo, questa foto mette in risalto la volgarità dell'essere umano", "Sei bella, ma questa immagine non ti fa onore", "Ormai non c'è più vergogna", "Non mi trasmette nulla", "Vestiti Giulia", questi sono parte dei commenti che è possibile leggere sotto allo scatto della 23enne che tanto sta facendo discutere nelle ultime ore.

Non è la prima volta che l'ex volto di Uomini e Donne si mostra senza veli sui social network: anche quando faceva coppia con Andrea Damante, la ragazza si è spesso fatta vedere dai suoi milioni di followers poco vestita, e le polemiche non sono mai mancate.