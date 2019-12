Mentre viaggiava in treno alla volta di Roma, Giulia De Lellis ha deciso di ripercorrere le tappe più importanti del suo 2019 su Instagram. Dopo aver fatto una premessa che è destinata a far discutere (la ragazza ha definito un "inferno" l'anno che sta per finire), l'influencer romana ha pubblicato moltissime Stories, ma una ha colpito particolarmente l'attenzione degli appassionati di Gossip: quella in cui compare l'ex Andrea Damante.

Le parole di Giulia sul suo 2019: 'Mi ha tolto tanto'

A poco più di 10 giorni dalla fine del 2019, Giulia De Lellis ha deciso di giocare d'anticipo, pubblicando sul profilo Instagram tutti i momenti più significativi del suo ultimo anno.

La ragazza ha esordito con un messaggio che rispecchia le sensazioni contrastanti che ha vissuto in questi 12 mesi, dallo sconforto più totale per un doloroso addio alla gioia per l'amore ritrovato.

"Il 2019 mi ha tolto tanto, ma allo stesso tempo mi ha dato tanto. Non ho nessun rimorso, anche se mi ha portata all'inferno", ha scritto la romana sui social network prima di iniziare la condivisione di decine e decine di Stories con i suoi oltre 4 milioni di followers.

Il riferimento alla fine della burrascosa storia d'amore con Andrea Damante, sembra piuttosto ovvio soprattutto quando la 23enne tira in ballo le cose che l'ultimo anno le ha tolto, facendola sprofondare in un limbo che lei chiama addirittura inferno.

La rinascita dell'influencer, però, c'è stata all'inizio dell'estate, quando si è fidanzata con Andrea Iannone: "Sono passata all'inferno, è vero, ma poi quest'anno mi ha accompagnata in paradiso".

La Stories con Damante fa discutere

Tra le decine di Stories che la De Lellis ha pubblicato questo pomeriggio su Instagram per ripercorre il suo 2019, una ha catturato immediatamente l'attenzione degli amanti della cronaca rosa.

In un video risalente all'aprile scorso, quando si trovava al Coachella, si vede chiaramente Giulia passeggiare tra la gente e, al suo fianco, c'è Andrea Damante. In quel periodo, infatti, i due ex si frequentavano in gran segreto, provando a rimettere insieme i cocci di una storia d'amore che lui ha rovinato tradendo la fidanzata pare con tante altre ragazze.

Chi ha guardato il profilo dell'influencer, non ha potuto non notare l'evidente presenza del dj in un filmato nel quale non è né citato né taggato: il pensiero che hanno fatto molti, però, è che questo gesto della romana non sia stato affatto involontario o casuale.

Deianira Marzano, per esempio, ha ipotizzato che la 23enne provi ancora qualcosa per l'ex tronista e che la relazione con Iannone sia soltanto "di facciata" oppure messa su per continuare a stare al centro del gossip. Sarà vero?