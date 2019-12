La casa del Grande Fratello Vip sta per riaprire la porta rossa a nuovi personaggi e c'è molta attesa per l'inizio di questa nuova edizione, fissato per il 7 gennaio. Una delle novità di quest'anno potrebbe riguardare il numero delle puntate che raddoppierebbero l'appuntamento settimanale.

L'appuntamento settimanale con il Gf Vip potrebbe raddoppiare

Il Grande Fratello Vip sta per iniziare e le indiscrezioni sul cast e sulla programmazione cominciano a farsi sentire. Secondo quanto riportato da Dagospia, le puntate con il reality show della casa più spiata d'Italia potrebbero diventare due per settimana. Per Alfonso Signorini sarebbe una bella sfida, perché da opinionista diventerà il conduttore di ben due prime serate su Canale 5.

Tra le voci confermate ufficialmente dalla produzione, c'è la presenza di due opinionisti d'eccezione: Pupo e Wanda Nara. La presenza di questi due personaggi promette sicuramente un'edizione spumeggiante. Sul cast regna ancora il mistero, anche se il nome di Rita Rusic è ormai certo, vista la conferma ufficiale. Sul resto delle voci riguardanti il cast, il conduttore Alfonso Signorini, ospite da Chiambretti nel suo programma La Repubblica delle donne, si è limitato a dire che alcuni nomi detti fino ad ora sono esatti, mentre altri sarebbero semplicemente dei depistaggi.

L'unica cosa certa è che il direttore di Chi ha affermato a gran voce che in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip il cast sarà composto da personaggi veramente famosi. Signorini ha assicurato che quest'anno nessuno si domanderà chi sia o da dove venga un determinato concorrente. Le aspettative del pubblico, dunque, sono molto alte.

Signorini non ha confermato nessun nuovo nome, ma assicura che i concorrenti saranno davvero famosi

Le voci più insistenti dei personaggi del Grande Fratello Vip, non smentite ma nemmeno confermate, vogliono che a varcare la porta rossa sia Adriana Volpe. Insieme a lei, potrebbero esserci Antonella Elia, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro.

Se questo cast dovesse essere confermato, per il pubblico non ci sarebbe da annoiarsi: i caratteri dei personaggi sono decisamente forti e probabilmente riempirebbero le giornate nella casa più spiata d'Italia con interessanti dibattiti e qualche litigio.

Tra i nomi papabili, i rumors indicano anche la presenza di Paola di Benedetto e voci raccontano che le trattative con Loredana Lecciso sarebbero ancora aperte. La nuova edizione del Grande Fratello Vip promette delle puntate molto ricche, non resta che aspettare ulteriori conferme che probabilmente arriveranno a breve visto che manca meno di un mese all'apertura della famosa porta rossa.