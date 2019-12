Dopo Rita Rusic e Pago, altri tre personaggi famosi vanno ad aggiungersi alla lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4: è stato il presentatore Alfonso Signorini ad anticipare la partecipazione di Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe al reality Mediaset durante la puntata di ieri di 'CR4 - La Repubblica delle Donne'. Signorini, inoltre, ha precisato che Marco Carta non è mai stato contattato dagli autori: il cantante aveva dichiarato sui social di aver rifiutato la proposta fattagli dagli addetti ai lavori anche quest'anno.

GF Vip 4: i primi cinque concorrenti ufficiali

A circa tre settimane dal debutto della quarta edizione Vip del Grande Fratello (la messa in onda della prima puntata, attualmente è prevista per il prossimo martedì 8 gennaio), sono cinque i personaggi famosi che sono stati ufficializzati nel ruolo di futuri concorrenti.

Rita Rusic, regista ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è stata confermata nel cast dalla rivista "Chi" una decina di giorni fa; la partecipazione del cantante Pago, invece, è stata anticipata da Silvia Toffanin nel corso dell'ultima puntata di Verissimo.

Ieri, mercoledì 18 dicembre, Alfonso Signorini ha svelato l'identità di altri tre inquilini della Casa più spiata d'Italia durante il suo intervento a "CR4 - La Repubblica delle Donne". Ospite di Piero Chiambretti con un'opinionista del reality, Wanda Nara (l'altro è Pupo), il conduttore si è lasciato convincere dal collega a rendere pubblici i nomi di alcuni concorrenti del format che sta per tornare su Canale 5.

Dopo aver detto alcuni "no" alle ipotesi che gli ha messo davanti il presentatore di Rete 4, il direttore ha deciso di sbilanciarsi ufficializzando Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia nel cast del suo GF Vip.

La precisazione pungente su Marco Carta

Prima di rendere pubblici i nomi di tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare un'importante precisazione su un Gossip che è circolato nei giorni scorsi sul cast.

Al presentatore di Rete 4 che gli ha chiesto se fossero vere le voci su una presunta partecipazione di Marco Carta al reality Mediaset, il direttore di "Chi" ha risposto: "No, lui ha anche detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella Casa, ma veramente noi non gliel'abbiamo mai proposto".

Il futuro conduttore del format di Canale 5, dunque, ha smentito quanto ha dichiarato il cantante sardo sui social network pochi giorni fa, ovvero che è stato lui a dire "no" al programma che da anni lo starebbe corteggiando per convincerlo ad entrare a far parte del cast.