A tre settimane dall'inizio della quarta edizione Vip del Grande Fratello, sono soltanto due i concorrenti che sono stati ufficializzati in Tv oppure sulle pagine di qualche settimanale. Un personaggio famoso che sicuramente non entrerà nella casa più spiata d'Italia, a gennaio prossimo, è Marco Carta: il cantante, tramite il suo profilo social, ha informato i fan che ha rifiutato la proposta arrivatagli anche quest'anno.

Marco Carta dice 'no' al Gf Vip dopo l'assoluzione

Sono passati pochi mesi da quando tutti i media hanno parlato dell'arresto di Marco Carta per un presunto furto di magliette alla Rinascente di Milano.

Oggi, dopo un'assoluzione e il ricorso da parte del pm, l'ex vincitore di Amici torna al centro del Gossip per una sua chiacchierata partecipazione al Grande Fratello Vip 4.

Molti siti d'informazione hanno accostato il cantante al reality, che debutterà su Canale 5 il prossimo gennaio, ma nessuno degli addetti ai lavori ha confermato o smentito questo rumor fino a poche ore fa. Ci ha pensato il diretto interessato a informare i suoi tantissimi follower, confermando che non entrerà nella Casa più spiata d'Italia di Cinecittà.

"Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato", ha precisato il ragazzo sui social network. Insomma, chi sperava di vedere Marco nel cast del format, che nel 2020 sarà condotto da Alfonso Signorini, dovrà mettersi l'anima in pace: lui non intende bissare l'esperienza in un reality dopo l'exploit all'Isola dei Famosi di qualche anno fa.

Due nuovi nomi per il GF Vip

Chi sicuramente varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà a gennaio sono Rita Rusic e Pago: la prima è stata annunciata dalla rivista "Chi" una decina di giorni fa, il secondo ha confermato la sua partecipazione al Gf Vip nel corso di un'intervista esclusiva che ha rilasciato a Verissimo il 14 dicembre.

Prima che gli addetti ai lavori svelino l'intero cast del reality, il giornalista Gabriele Parpiglia ha provato a dare un'interessante anticipazione a riguardo, durante un intervento nel programma radiofonico di Maurizio Costanzo su Isoradio. Il collaboratore di Alfonso Signorini, infatti, ha detto che entreranno nella Casa più spiata d'Italia sia Clizia Incorvaia (influencer nota per il "triangolo amoroso" con l'ex marito Francesco Sarcina e il testimone di nozze Riccardo Scamarcio) e Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, a oggi volto di Forum).

Altri due personaggi famosi quasi certi di prendere parte alla quarta edizione Vip del Grande Fratello, sono la showgirl Paola Di Benedetto e il modello Andrea Denver.