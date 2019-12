Alfonso Signorini ha promesso un’edizione esplosiva del Grande Fratello Vip nel corso di CR4 La Repubblica delle donne. Nell’occasione è stato mandato in onda il primo spot ufficiale del reality show che vede protagonista il conduttore televisivo. A distanza di pochi giorni il direttore di Chi ha annunciato sul settimanale il primo concorrente ufficiale del programma televisivo che tornerà in onda da gennaio su Canale 5. A varcare la porta rossa della casa più spiata dagli italiani sarà l’esplosiva Rita Rusic che sulla copertina della rivista viene presentata come la bomba sexy del GF Vip 4.

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha riferito di essere single e che spera di trovare nella casa qualcuno di intrigante: "Voglio soprattutto comunicare il mio desiderio di libertà".

Da una certezza ad un'indiscrezione rilanciata in queste ore dal portale Dagospia che ha anticipato la possibile partecipazione di Barbara Alberti. Quest’ultima potrebbe essere, con i suoi 76 anni, la concorrente più anziana ad entrare a far parte del cast del reality show.

Rita Rusic al GF Vip 4: 'Voglio comunicare il mio desiderio di libertà'

Con l’inizio del nuovo anno tornerà il Grande Fratello Vip con la quarta edizione che, stando alle prime indiscrezioni, si annuncia particolarmente scoppiettante.

Il programma televisivo sarebbe dovuto partire a settembre ma ha subito un primo slittamento a novembre con Mediaset che ha poi comunicato che la messa in onda era rinviata a gennaio. Da quest’anno il conduttore sarà unico con Alfonso Signorini che non sarà affiancato, come in passato, da Ilary Blasi. In studio, però, ci saranno due vulcanici opinionisti: il cantante Pupo e la show girl Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Nelle ultime ore è stato ufficializzato anche il nome del primo concorrente.

Si tratta di Rita Rusic, avvenente attrice di origine istriana ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

In Italia ha conquistato la ribalta nel 1982 con il film ‘Attila il flagello di Dio’ con Diego Abatantuono. Sul set l’incontro con il produttore cinematografico, ex presidente della Fiorentina, dal quale ha avuto due figli (Mario e Vittoria) prima di separarsi nel 2000. La sua passione per la musica l’ha portato a fondare la Rita Rusic Company. Giudice a Ballando con le stelle nel 2010, la Rusic era legata sentimentalmente a Canio Mazzaro ma ora è single e pronta a mettersi in gioco nella casa del GF Vip 4: "Spero di trovare nella casa qualcuno di interessante".

L'indiscrezione di Dagospia sulla possibile partecipazione della scrittrice Barbara Alberti

Nell’arco degli ultimi mesi, tra conferme e smentite, sono stati accostati numerosi nomi al cast del GF Vip 4. Secondo quanto riportato da Dagospia tra le papabili protagoniste ci sarebbe anche Barbara Alberti. Per la ‘pungente’ scrittrice non sarebbe la prima partecipazione ad un programma televisivo nelle vesti di concorrente.

L’anno scorso la settantaseienne ha, infatti, preso parte a Celebrity Masterchef e, nel caso l’indiscrezione trovasse conferma, la sceneggiatrice e giornalista sarebbe la concorrente più anziana a prendere parte al Grande Fratello Vip.

Al momento il record di longevità è detenuto da Cristiano Malgioglio che ha varcato la porta rossa della casa più spiata dagli italiani a 72 anni.