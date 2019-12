Accuse, tradimenti e tragedie familiari hanno caratterizzato gli ultimi due episodi de I Medici 3 - Nel nome della famiglia, il ciclo conclusivo della saga dedicata alla potente famiglia fiorentina che si distinse nel periodo storico-politico del quattrocento, lasciando un segno importante nella cultura del tempo e influenzando il futuro delle successive generazioni. Nel finale della serie il protagonista Lorenzo Il Magnifico ha affrontato prove difficili sia nella politica che in famiglia, tutto ciò mentre le sue condizioni di salute si aggravavano.

Gli episodi conclusivi sono andati in onda ieri 11 dicembre in prima serata su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay, il sito ufficiale che mette a disposizione in streaming on demand i contenuti dei canali Rai dopo la messa in onda.

I Medici 3 su RaiPlay: la replica del finale è disponibile in streaming

Ieri 11 dicembre sono stati trasmessi gli ultimi due episodi della serie I Medici 3 - Nel nome della famiglia, la terza stagione che conclude la saga iniziata nel 2016. Quest'ultima ha raccontato le vicende di quattro generazioni, da Giovanni a Lorenzo de' Medici ed è giunta alla fine con la morte de Il Magnifico.

Gli episodi 7 e 8, 'Anime perdute' e 'Il destino della città' sono stati messi a disposizione anche in contemporanea su RaiPlay, nella pagina dedicata alle 'dirette'. Dopo la messa in onda la Rai ha reso disponibile il finale per gli utenti registrati che non hanno avuto la possibilità di vedere la conclusione della fiction. Dopo aver eseguito l'accesso al sito, gli spettatori possono recuperare in streaming gli episodi dell'11 dicembre nella pagina dedicata alla serie dove si trovano anche i precedenti. La replica può anche essere visionata anche sugli smartphone o sui tablet, attraverso l'uso dell'app ufficiale di RaiPlay.

La trama degli episodi in streaming su RaiPlay: nel finale dell'11 dicembre Lorenzo contro Savonarola

Nel finale de I Medici 3 sono andati in onda il settimo e l'ottavo episodio, 'Anime perdute', e 'Il destino della città'. La trama dell'ultimo appuntamento ha visto Lorenzo alle prese con il crescente potere di Girolamo Savonarola che con le sue prediche si è scagliato contro la corruzione della Chiesa. Il frate domenicano ha accusato Il Magnifico di aver ucciso Tommaso Peruzzi ma il signore di Firenze ha negato di essere responsabile dell'accaduto.

Dopo la morte della moglie Clarice, Lorenzo è caduto nella disperazione e le sue condizioni di salute sono peggiorate. Intanto Bernardi è riuscito a convincere il mecenate fiorentino che la soluzione ai suoi problemi sarebbe uccidere il Savonarola. Lorenzo ha perciò ordinato l'omicidio, ma nel frattempo il figlio Piero ha tradito il padre andando a rivelare tutto al frate. Questi ed altri eventi che hanno caratterizzato gli ultimi due episodi de I Medici 3 possono essere recuperati o rivisti in streaming su RaiPlay.