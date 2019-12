Ha debuttato lunedì 2 dicembre su Rai1 la terza stagione della serie anglo-italiana I Medici, ad un anno di distanza dalla messa in onda della seconda. Il sottotitolo del terzo ciclo è 'Nel nome della famiglia' per sottolineare quanto importante sia il concetto di stabilità e pace che soltanto l'unione familiare garantisce e alla quale Lorenzo dà priorità.

Le storiche ed eroiche vicende della nobile casata fiorentina sono tornate in prima serata mostrando al pubblico i cambiamenti avvenuti nel protagonista dopo la Congiura dei Pazzi e la conseguente morte del fratello Giuliano.

La cospirazione ha messo a dura prova gli equilibri della politica italiana e nei primi due episodi già andati in onda Lorenzo ha compreso il pericolo che incombe su Firenze e ha cercato un modo per tenerla al sicuro senza smettere di pensare alla vendetta nei confronti del Papa Sisto IV.

La replica dei primi due episodi de I Medici 3 sono disponibili su RaiPlay

Nella prima serata del 2 dicembre, è andata in onda su Rai1 la prima puntata de I Medici 3 composta dai primi due episodi, 'Sopravvivenza' e 'I Dieci'.

Il debutto della terza stagione, oltre che in tv, poteva essere seguita anche in diretta sul sito di RaiPlay su pc e dispositivi mobili.

Chi avesse perso la prima visione del 2 dicembre può recuperare gli episodi in streaming sempre sul sito ufficiale che mette a disposizione degli utenti i contenuti in onda nei canali Rai subito dopo la messa in onda. La replica dei primi due episodi de I Medici 3 può essere visionata anche su smartphone o tablet attraverso l'app di RaiPlay scaricabile gratuitamente negli store digitali.

I Medici 3 - Nel nome della famiglia, trama dei primi due episodi disponibili in streaming su RaiPlay

I Medici 3 - Nel nome della famiglia è la terza stagione della serie ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e prodotta da Lux Vide, Rai Fiction, Altice Studio e Big Light Productions. La serie in otto episodi andrà in onda in quattro prime serate a partire dal 2 dicembre.

I primi due episodi trasmessi su Rai1 hanno mostrato al pubblico le vicende della nobile famiglia fiorentina alle prese con le conseguenze della Congiura dei Pazzi.

Dopo la morte del fratello Giuliano, Lorenzo Il Magnifico ha cambiato alcuni suoi aspetti dando la priorità alla famiglia e alla politica italiana messa in pericolo dalla cospirazione che ha voluto sferrare un duro colpo alla potente casata di Firenze.

Come si è visto nella prima puntata, è ancora aperta la questione con Papa Sisto IV e il conte Riario ha mostrato di essere più che mai deciso a scatenare la guerra. Mentre i Medici hanno scoperto l'esistenza di Giulio, figlio del defunto fratello di Lorenzo, in città è arrivato il frate domenicano Girolamo Savonarola. Intanto il Signore di Firenze ha deciso di togliere il potere dalle mani dei Priori e di istituire il Consiglio dei Dieci, composto soltanto da uomini di sua fiducia, mentre il Regno di Napoli ha stretto un'alleanza con il Papa e ha deciso di attaccare Firenze.