Stasera andrà in onda su Rai 1 la quarta e ultima puntata de I Medici 3. Savonarola e Lorenzo ormai sono nemici dato che il frate, che per anni aveva stimato 'Il Magnifico', non approva che quest'ultimo manipoli la Chiesa per fini politici. Medici, infatti, dopo la morte di Sisto IV è riuscito a far eleggere come papa un suo alleato politico ed è proprio questo fatto che ha mandato in crisi l'amicizia con Girolamo. Nell'ultimo e quarto appuntamento della terza stagione vedremo che l'ostilità tra i due uomini diventerà sempre più forte. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nell'ultima puntata de 'I Medici-Nel nome della famiglia'.

Tommaso viene assassinato

Nell'ultimo appuntamento Lorenzo dovrà affrontare la perdita di un suo caro amico: si tratta di Tommaso che, come abbiamo visto nella terza puntata, è stato assassinato da Bernardi. L'uomo, qualche giorno prima della sua morte, aveva confidato a Savonarola che la famiglia Medici era corrotta in quanto per anni aveva attinto dai fondi cittadini per coprire i debiti della banca. Girolamo rimarrà abbastanza sconvolto dal delitto e si convincerà che dietro l'omicidio ci sia proprio Lorenzo.

Nel frattempo Clarice scoprirà di essere incinta e inizierà a sperare che il bimbo in arrivo possa essere un nuovo inizio per la sua famiglia. La donna, ormai, non ripone più molta fiducia nel marito ma purtroppo la Orsini e il Medici non avranno molto tempo per recuperare il loro rapporto dato che Clarice perderà la vita. Riuscirà Lorenzo a superare la morte della moglie?

Lorenzo vuole uccidere Savonarola

Dopo la morte di Clarice Bernardi sarà molto vicino alla famiglia Medici, che si trova in difficoltà anche a causa di Savonarola.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Il frate ha un seguito sempre più ampio e vorrebbe rovesciare l'ordine della città fiorentina per fondare una nuova Gerusalemme e ciò potrebbe portare alla fine del potere dei Medici. Lorenzo, quindi, deciderà di seguire i suggerimenti di Bernardi e di organizzare l'omicidio del frate. 'Il Magnifico' che è sempre stato favorevole alla pace e contro la violenza si è trasformato in un uomo che pur di mantenere i propri privilegi è disposto a commettere un delitto.

La famiglia Medici recluterà i sicari per uccidere Girolamo e ben presto tutto sarà pronto per attuare il piano.

Tuttavia Lorenzo dovrà affrontare un imprevisto: l'onestà del figlio Piero. Il giovane, amico di Tommaso Peruzzi, andrà contro suo padre per salvare la vita del frate. Il ragazzo, infatti, svelerà a Savonarola le intenzioni omicide del genitore. Riusciranno Bernardi e il 'Magnifico' a disfarsi comunque del loro nemico più temuto? Non ci resta che aspettare questa sera per scoprirlo.