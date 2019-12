Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction I Medici 3, che si sta avviando verso il gran finale di questa stagione. Questa settimana, infatti, verrà trasmessa la quarta e ultima puntata: la messa in onda è prevista per mercoledì 11 dicembre, serata in cui saranno trasmessi gli episodi conclusivi dal titolo 'Anime perdute' e 'Il destino della città', durante i quali Savonarola punterà duramente il dito contro Lorenzo. Clarice, invece, scoprirà di essere incinta.

Anticipazioni ultima puntata: Clarice muore dopo aver scoperto la gravidanza

Nel primo episodio dal titolo 'Anime perdute', Savonarola punterà duramente il dito contro Lorenzo e lo accuserà della morte di Tommaso.

Lui, però, nonostante tutte le accuse, continuerà a negare il suo coinvolgimento in questa triste e intricata vicenda.

Nel frattempo Clarice farà una scoperta che la lascerà a dir poco senza parole. La donna, infatti, apprende di essere in dolce attesa di un bambino e spera che questa gravidanza del tutto improvvisa possa rappresentare un nuovo inizio per lei e per suo marito. Ma il destino sarà crudele con lei. Gli spoiler de I Medici 3, infatti, rivelano che Clarice morirà all'improvviso: la sua dipartita lascerà Lorenzo in preda ad un vortice di disperazione.

Lorenzo è distrutto per la morte inaspettata di Clarice e vuole vendicarsi

Il secondo episodio in onda sempre mercoledì 11 dicembre su Rai 1 si intitola 'Il destino della città'. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Lorenzo è in lutto per la morte improvvisa e del tutto inaspettata della sua amata Clarice. A questo punto si lascerà convincere da Bernardi che l'unica soluzione per non perdere tutto sia quella di uccidere Savonarola. Il frate predica il rovesciamento dell'ordine costituito per fondare una nuova Gerusalemme.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv

Cosa succederà? Lorenzo porterà a termine la sua 'vendetta' nei confronti di Savonarola?

E così mercoledì sera si chiuderà questa terza stagione de I Medici che, nel corso di queste settimane di messa in onda, ha registrato una media di spettatori di circa quattro milioni a puntata pari ad uno share che è arrivato a toccare il 17% circa. Numeri abbastanza positivi per il prime time della rete ammiraglia Rai anche se al momento non si hanno ancora notizie certe su quello che sarà il futuro della fiction.

I fan sperano di poter vedere la quarta stagione, ma al momento da parte della Rai non ci sono ancora conferme definitive sulla realizzazione dei prossimi episodi.