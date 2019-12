Lunedì 9 dicembre, in prima visione mondiale assoluta su Rai 1, andrà in onda la terza puntata della fiction 'I Medici - Nel nome della famiglia', la serie di genere storico ambientata alla fine del 1400. La terza puntata si comporrà degli episodi numero 5 e numero 6, nel corso dei quali accadranno altre importanti vicende che riguarderanno ancora Lorenzo Il Magnifico (Daniel Sharman), la sua famiglia e la città di Firenze. Inoltre, si intrecceranno la questione dell'elezione del nuovo pontefice ed i problemi della banca fiorentina.

Episodio 5: Lorenzo e Clarice vanno a Roma

Nell'episodio numero 5, intitolato 'La Santa Sede', scopriremo che il papa Sisto IV (John Lynch) è ormai deceduto, mentre Lorenzo e sua moglie Clarice (Synnove Karlsen) si recheranno a Roma per cercare di influenzare l'imminente elezione del nuovo capo della chiesa. Anche il conte Riario (Jack Roth), in questa circostanza, cercherà di far eleggere come pontefice una persona a lui congeniale: ovvero suo cugino Raffaele. Ma i Medici avranno dalla loro parte la stessa moglie di Riario, Caterina Sforza (Rose Williams) e ne usciranno vincitori.

Il nuovo pontefice verrà eletto grazie all'influenza e al sostegno finanziario dei Medici, sebbene il Savonarola (Francesco Montanari) manifesterà la propria contrarietà e disappunto. Infatti questo frate francescano ribadirà il fatto che la chiesa dovrebbe essere meno influenzata dalla politica e, in maggior misura, guidata o ispirata da Dio.

Episodio 6: i guai della banca De Medici

Nell'episodio numero 6 de 'I Medici 3', intitolato 'Un uomo senza importanza', Lorenzo inizierà a manifestare i primi sintomi di una malattia che, gradualmente, lo porterà poi fino alla morte.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre, alcuni suoi nemici lo ostacoleranno: in particolare, metteranno in dubbio il fatto che la sua banca non sia solida. Cosa che risulterà avere dei riscontri con la realtà, in quanto la banca è infatti riuscita a sostenersi grazie ai soldi che furono sottratti dalle finanze cittadine. Lorenzo, però, farà il possibile per salvare la situazione, ma allo stesso tempo rischierà di entrare in conflitto con la città di Sarzana, luogo di provenienza del fidato consigliere, Bruno Bernardi (Johnny Harris), del quale verrà alla luce l'oscuro passato.

Anche Tommaso Peruzzi (Toby Regbo), che a suo tempo fu un altro fedele alleato della famiglia De Medici, verrà a conoscenza dei segreti poco limpidi della banca del Mecenate, segreti che, se rivelati, comprometterebbero la potente famiglia di Firenze. Per questa ragione, il Bernardi al fine di prevenire il possibile esilio dei dei De Medici, cercherà di convincere Lorenzo della necessità di eliminare Tommaso.