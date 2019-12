Sono passate poco più di 24 ore dalla messa in onda del romantico momento che ha ufficializzato il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due, dopo mesi di tira e molla, hanno deciso di riprovarci seriamente, accantonando per ora l'ipotesi matrimonio. Witty Tv ha raccolto le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del Trono Over dopo l'ultima registrazione: la coppia si è detta felice ed innamorata nonostante le incomprensioni.

Ida felice con Riccardo: 'Non potevo rinunciare a lui'

Sguardi complici ed un continuo scambio di baci: sono questi i gesti d'affetto che Ida e Riccardo si sono scambiati dietro le quinte dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne Over. La coppia, che è tornata ufficialmente ad essere tale soltanto pochi giorni fa, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Witty Tv.

Sul portale che condivide contenuti inediti anche sui protagonisti del dating-show, è possibile vedere la breve ma interessante chiacchierata che i piccioncini hanno fatto con la redazione al termine della sfilata a tema "Inferno o paradiso".

La Platano si è detta contenta di come sono andate a finire le cose con il compagno, soprattutto dopo aver dubitato tanto della proposta di matrimonio che lui le ha fatto la settimana precedente: "Non ci capivo nulla, ho dovuto prendere una camomilla quella sera perché mi sembrava una follia questa richiesta".

Guarnieri, dal canto suo, ha ribadito che la sua intenzione era quella di fare un gesto forte che facesse capire alla sua dolce metà che vuole fare sul serio con lei e che oggi è finalmente convinto di provare amore nei suoi confronti. "Sono innamorato di te", ha ripetuto più volte il pugliese davanti alle telecamere.

Dubbi sul futuro in studio della coppia

"Io non potevo rinunciare a lui. La nostra storia è un casino", ha aggiunto Ida prima di ricordare che lei e il compagno litigano spesso perché sono molto diversi. "Io dico, invece, che è il contrario. Siamo troppo simili", ha ribattuto Riccardo.

L'intervista esclusiva che la coppia ha rilasciato a Witty Tv si è conclusa con un lungo bacio che si sono scambiati davanti alle telecamere, le stesse che per anni hanno ripreso ogni loro discussione o riappacificazione.

Stando a quello che hanno detto dopo l'ultima registrazione, e ai buoni propositi che hanno palesato nel backstage, si evince che la Platano e Guarnieri potrebbero aver deciso di viversi lontano dai riflettori. In teoria, tutti i protagonisti di Uomini e donne che incontrano l'anima gemella sono invitati dalla redazione a tornare a casa perché ormai hanno raggiunto l'obiettivo che li aveva spinti a partecipare.

Questa regola varrà anche per la dama e il cavaliere che da oltre un anno regalano ascolti record alla trasmissione con il loro tira e molla?