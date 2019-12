I film "Il Grinch" e "Una poltrona per due" saranno il piatto forte del palinsesto televisivo di Italia 1 per la sera della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre. Ogni anno entrambe le pellicole vengono mandate in onda durante il periodo natalizio, ma se il lungometraggio con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd va rigorosamente in onda, dal 1997, in prima serata, la messa in onda di "The Grinch" (titolo originale) cambia di anno in anno. L'anno scorso, ad esempio, il film fu trasmesso nel prime-time della giornata dell'Immacolata.

Oltre che in televisione, i due film potranno essere visti anche in streaming sull'app e sul sito Mediaset Play attraverso dispositivi quali pc, smartphone e tablet.

Trama del film 'Il Grinch'

Cindy Lou è una graziosa e simpatica bambina che abita nella fantasiosa località di Chinonsò.

Indaffarata come tutti gli abitanti del paese nell'allestimento del Natale, la bimba cerca di convincere il primo cittadino del posto ad invitare ai festeggiamenti natalizi anche il Grinch, un ominide di colore verde e di carattere alquanto bizzoso e asociale che vive da eremita sul Monte Briciolaio insieme al suo fedele cane Max.

Il fatto però è che lo stesso Grinch provi un serio odio per il Natale; in particolare, la strana creatura ha una vera e propria avversione per l'atmosfera lieta e ridanciana che caratterizza le allegre festività natalizie e di conseguenza mal digerisce le luci, i colori, i regali e qualsiasi altra cosa che possa conferire fantasia, emozione e convivialità a questa festa. Dalla sua posizione ritirata e solitaria l'ominide ha accettato per tanti anni di assistere alla felicità delle persone, ma quest'anno vuole vendicarsi con tutti gli interessi perché ha intenzione di rubare il Natale nella pacifica Chinonsò. Per scoprire se il Grinch porterà a compimento il suo piano, o cambierà idea, non resta che guardare il resto del film in programma martedì 24 dicembre in tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset Play, a partire dalle 19:20 circa.

Cast, durata e crediti del film 'The Grinch'

Questa pellicola è uscita al Cinema nel 2000 ed è diretta dal regista statunitense Ron Howard che l'ha dedicata alla madre scomparsa proprio nel primo anno del Nuovo Millennio.

Nel cast attoriale del film figurano Jim Carrey, magistrale interprete de "Il Grinch", Taylor Momsen, nelle vesti della deliziosa Cindy Lou, Josh Ryan Evans, nei panni di un piccolo e triste Grinch, Jeffrey Tambor, nell'istituzionale ruolo di Augustus Sindachì,, e Christine Baranski, nelle eleganti mise di Martha May Whovier. Per quanto riguarda gli altri interpreti di questo lungometraggio, Bill Irwin è Lou Chi Lou, Molly Shannon è Betty Lou, Clint Howard è Chibris e Mindy Sterling è Clarnella. Il film ha una durata di 105 minuti ed è distribuito in Italia da Universal Pictures.