Il Natale di Rai1 si tinge di magia con La Bella e la Bestia, in prima visione stasera 25 dicembre alle 21:25. La fiaba di Jeanne-Marie Leprince viene riproposta dalla Disney nella versione Live action del celebre film d'animazione del 1991.

La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2017, è diretta da Bill Condon e vanta un cast corale d'eccezione: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McGregor, Kevin Kline, Ian McKellen, Emma Thompson e Stanley Tucci.

La protagonista del lungometraggio è Belle, una ragazza sognatrice e intraprendente che riesce a guardare oltre le apparenze e risveglia il lato umano e il cuore represso della Bestia, un principe arrogante ed egoista maledetto con un incantesimo che può essere spezzato soltanto dal vero amore.

Trama de La Bella e la Bestia, in onda su Rai1 la sera di Natale

Ancora una volta la Rai ha deciso di festeggiare il Natale con un film targato Disney. Si tratta di una prima visione de La Bella e la Bestia, il remake in live action dell'omonimo lungometraggio d'animazione uscito nel 1991 e tutt'oggi considerato uno dei maggiori successi della Casa di Topolino. La trama della storia è ambientata a Villeneuve, un noioso paesino della provincia francese dalla mentalità ristretta e poco aperto alle innovazioni, tanto da spingere gli abitanti a non guardare di buon occhio il bizzarro artista Maurice e la figlia Belle, una ragazza colta che sogna una vita diversa da quella che vivono le donne dell'epoca.

Proprio per questo suo modo di essere rifiuta di continuo il corteggiamento dello spavaldo Gaston, un uomo arrogante e maschilista.

Un giorno Maurice parte per raggiungere la fiera artistica di un paesino vicino ma lungo il tragitto perde l'orientamento e si ritrova smarrito in un bosco dove viene attaccato da un branco di lupi. La fuga lo porta a rifugiarsi in un castello all'apparenza disabitato e ormai in rovina. In realtà è la dimora di una spaventosa Bestia che decide di rinchiudere il povero Maurice nella prigione della torre. Il cavallo dell'uomo fa ritorno in paese e Belle, non vedendo il padre, parte con il destriero alla volta del castello. Una volta scoperto dove si trova rinchiuso l'uomo, la ragazza si offre di restare lì come prigioniera al posto del padre e la Bestia accetta. La giovane finisce per diventare l'ospite forzata del castello maledetto dall'incantesimo di una maga che ha trasformato la servitù in oggetti d'arredo parlanti e il principe in una temibile Bestia, sgarbata e priva di sentimenti.

Belle riesce a poco a poco ad addolcire l'orribile creatura e a sua volta a conquistarla con il suo essere coraggioso, curioso e indipendente. Belle si innamora della Bestia e con la forza dell'amore spezza la maledizione prima che cada l'ultimo petalo della rosa incantata.

La Bella e la Bestia incanta il Natale di Rai1 con la fiaba di Belle, un ragazza moderna nell'era del 'girl power'

Il live action della Disney in onda questa sera è La Bella e la Bestia, il lungometraggio del 2017 che riporta sullo schermo il cartone disneyano con attori in carne e ossa e oggetti animati dalla computer grafica. Come nel film del 1991 Belle è interessata alla lettura e sogna di vivere una vita diversa dalle sue compaesane. Queste caratteristiche sono ancor più marcate nel film del 2017 dove il personaggio interpretato da Emma Watson è intelligente, coraggioso e indipendente, un modello di donna decisamente nuovo rispetto alle precedenti protagoniste disneyane.

L'appuntamento con il live action in prima visione su Rai1 è alle 21:25. Al termine del film andrà in onda il midquel d'animazione, La Bella e la Bestia - Un magico Natale, prodotto e distribuito direct-to-video nel 1997.