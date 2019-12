Nuova settimana al Paradiso delle Signore e nuovi colpi di scena in vista: Salvatore e Marcello sembrano essere pronti a compiere il grande passo di acquistare la caffetteria, dando così una svolta definitiva alla loro vita e alla loro carriera. Salvatore è intenzionato a sposare Gabriella, ma teme di non essere all'altezza della sua compagna e soprattutto non vede di buon occhio la vicinanza di quest'ultima a Cosimo Bergamini, il quale sembra sempre più interessato alla giovane stilista. Riccardo si avvicina sempre più a Ludovica, ma il giovane rampollo di Casa Guarnieri non sembra affatto intenzionato ad intraprendere una relazione con la ragazza.

Al Paradiso intanto è tornata Clelia e la sua presenza ha portato scompiglio nella vita di Luciano e di sua moglie Silvia, la quale teme di vedere ancora il marito nelle braccia della bella capocommessa.

Nella prossima puntata della soap, in onda questo martedì 17 dicembre su Rai 1 alle ore 15:40, tra Salvatore e Gabriella tirerà un vento di forte crisi e Clelia potrebbe fermarsi al Paradiso e a Milano in pianta stabile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Salvatore non trattiene più la gelosia

Tra Salvatore e Gabriella le cose non procedono nel migliore dei modi: la presenza di Cosimo Bergamini nella vita della giovane Gabriella si fa sentire sempre di più e Salvatore teme che la sua fidanzata possa avvicinarsi a lui, per questo i litigi sono sempre più frequenti e Gabriella è stanca dell'atteggiamento geloso e insicuro del suo fidanzato, ma forse in fondo anche lei sa di nutrire un'inconfessabile simpatia per il giovane e facoltoso industriale.

Anche Umberto Guarnieri sta vivendo un momento difficile a causa della sua critica situazione finanziaria: l'unico modo per risollevare le sorti della banca di famiglia sembra essere entrare nelle grazie di Flavia Brancia di Montalto e conquistare il suo cuore, ma l'impresa si rivela essere più difficile del previsto, anche a causa della reticenza della donna. A ciò si aggiunge la gelosia di Adelaide, che comincia ad essere infastidita dalla vicinanza tra i due.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, martedì 17 dicembre: Riccardo vuole aiutare Marcello e Salvatore

Riccardo vuole aiutare Marcello e Salvatore nella loro impresa di acquisire la caffetteria e lo fa nel tentativo di sdebitarsi una volta per tutte con Angela, alla quale ha provocato in passato un brutto incidente.

Proprio Angela decide di recarsi a Villa Guarnieri per confessare un segreto molto importante a Riccardo, del quale si è innamorata, pur non riuscendo ad ammetterlo nemmeno a sé stessa.

Al Paradiso delle Signore Vittorio riceve una notizia inaspettata: la Signora Molinari, la capocommessa del grande magazzino, è costretta a lasciare il Paradiso e il dottor Conti propone a Clelia di ritornare in pianta stabile al negozio.