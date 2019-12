Continua la sua consueta programmazione la celebre serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa martedì 17 dicembre 2019, anticipano che la new entry Francesca Molinari (Sofia Taglioni) ancora una volta prenderà le distanze dal grande magazzino. Il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) avrà l’ennesima novità da dare alle veneri del negozio più bello del capoluogo lombardo.

In particolare la nuova capocommessa farà sapere al marito di Marta Guarnieri che dopo le feste di Natale lascerà la sua occupazione lavorativa a causa dei suoi problemi di salute.

Salvatore su tutte le furie a causa di Cosimo, Umberto preoccupato

Nel quarantasettesimo episodio che i telespettatori avranno la possibilità di seguire il 17 dicembre 2019, una storica coppia della soap opera continuerà ad essere ai ferri corti. Si tratta di Gabriella e Salvatore, che pur avendo chiarito avranno dei nuovi diverbi.

In poche parole a quest’ultimo non riuscirà proprio a mandare giù il fatto che Cosimo non smetta di corteggiare la sua fidanzata. Il giovane Amato si infurierà ulteriormente quando saprà che il Bergamini vuole farsi carico delle spese per l’acquisto della caffetteria al posto suo e di Marcello. Nel contempo Adelaide non appena si accorgerà che suo cognato Umberto è in pensiero per il destino della propria banca, darà l’impressione di avere in mente uno dei suoi piani diabolici per sistemare la situazione.

La Molinari costretta a lasciare il suo lavoro, Riccardo offre il suo aiuto a Marcello

Flavia, dopo aver notato che tra la contessa di Sant’Erasmo e il Guarnieri Senior c’è parecchia complicità, vorrà fare il possibile per scoprire quale tipo di rapporto esiste tra i due. Dopo essersi fatta sostituire da Clelia, la Molinari farà un annuncio clamoroso al direttore del paradiso. La nuova capocommessa comunicherà a Vittorio di essere costretta a lasciare il suo lavoro quando le feste di Natale saranno finite, per via dei suoi continui malesseri.

Oltre al Bergamini, anche Riccardo quando apprenderà che Salvatore e Marcello non hanno i soldi per poter riscattare la caffetteria, si metterà a disposizione dei due ex camerieri. Il fratello di Marta dirà al giovane Barbieri di potergli offrire il denaro necessario, ma in realtà reagirà in tale maniera per sdebitarsi con Angela. Quest’ultima la stessa sera metterà piede alla villa Guarnieri, per avere un confronto con Riccardo. La cameriera del circolo quando si troverà faccia a faccia con il primogenito di Umberto, gli dirà di dovergli confessare un segreto.