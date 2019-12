Arrivano puntuali le anticipazioni delle puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 4, che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 su Rai 1 alle 15:30. Umberto sarà al centro di un equivoco tra Flavia ed Adelaide, mentre Riccardo dovrà fronteggiare Angela e Ludovica. Inoltre, nei nuovi episodi, Clelia manifesterà il desiderio di rimanere al Paradiso per le vacanze di Natale.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore: Riccardo inquieto

Nelle puntate della prossima settimana della soap opera in onda su Rai 1, il Barbieri continuerà a scommettere ai cavalli, rischiando di dilapidare la vincita al Totocalcio.

Angela e Gabriella ne saranno molto preoccupate. Nel frattempo, Silvia confessa a suo marito di aver contattato telefonicamente Luciano. Riccardo e la Brancia sono rientrati dalla breve vacanza a Cortina, suscitando la gelosia di Angela. Dilemmi d'amore anche per Umberto, che dovrà far fronte all'invidia reciproca della contessa e di Flavia. Sembra che la gelosia faccia da padrona nelle trame de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 dicembre. Gabriella è molto vicina a Cosimo e Salvatore non riesce a gestire la situazione, impaurito dal fatto che la fidanzata possa lasciarlo.

La Banca continua ad avere alti e bassi, destando la preoccupazione di Umberto. A tentare di risolvere la situazione sarà, ancora una volta, Adelaide. La contessa potrebbe avere un piano volto a riportare in auge l'attività. Nello stesso tempo, Flavia cerca di scoprire che cosa ci sia tra la contessa e il cognato.

Umberto coinvolto in un equivoco

Proseguendo con gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, Clelia dirà a Luciano di voler rimanere a Milano ancora qualche tempo per passare con i suoi cari le feste del Natale.

Tuttavia, rimarcherà la sua decisione di ripartire. Armando invece potrebbe trovare casa, dopo che Agnese scoprirà che l'appartamento in cui alloggiavano i Barbieri non è abitato. Tuttavia, Salvatore e Rocco avranno l'ultima parola: Agnese riuscirà a convincerli? Cresce in maniera esponenziale la gelosia di Ludovica nei confronti di Angela. A dare un freno alla giovane sarà proprio Riccardo Guarnieri, che le farà capire di star esagerando.

Successivamente, Salvatore e Marcello chiuderanno il contratto che li vedrà nuovi acquirenti della caffetteria.

Umberto, sempre in mezzo ai guai, sarà protagonista di un equivoco che avrà come protagoniste Flavia ed Adelaide. Entrambe infatti vorrebbero passare con lui le festività natalizie in quel di Rapallo. Appuntamento dunque con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2019 su Rai 1.