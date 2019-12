Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con le avventure dei protagonisti della Milano degli anni '60 anche durante il nuovo anno. Nella settimana che va dal 6 al 10 gennaio, Federico avrà un brutto incidente che potrebbe compromettere il suo futuro. Intanto Rocco e Salvatore chiederanno aiuto ad Armando per cercare Giuseppe Amato, mentre Marta salverà Carletto da una macchina e questo potrebbe avere delle gravi conseguenze.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4: Roberta non ama più Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana che va dal 6 al 10 gennaio, raccontano che per i personaggi del grande magazzino saranno giorni molto difficili.

La brutta notizia che sconvolgerà la vita dei Cattaneo riguarderà un terribile incidente che coinvolgerà Federico. In un primo momento Silvia noterà il rapporto tra Roberta e Marcello e sarà preoccupata per suo figlio. La situazione peggiorerà quando il ragazzo tornerà a casa e si scopriranno le reali condizioni del giovane Cattaneo: sarà sulla sedia a rotelle e rischierà di non poter camminare più, restando paralizzato a vita. Luciano e Silvia decideranno di nascondere a Federico i reali pericoli a cui andrà incontro a causa del suo incidente.

Roberta sarà sconvolta dalla terribile notizia e questo le causerà grossi sensi di colpa per l'interesse che prova per Marcello. La venere starà vicina al suo fidanzato, ma in cuor suo saprà molto bene di non provare più amore nei suoi confronti, nonostante cerchi di allontanare il Barbieri. Intanto Rocco e Salvatore saranno preoccupati per Giuseppe Amato e chiederanno ad Armando di aiutarli a ritrovare il marito della signora Agnese.

Trame dal 6 al 10 gennaio: Marta sta male

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 10 gennaio rivelano che un'altra brutta notizia colpirà il grande magazzino: questa volta riguarderà i Conti. Vittorio starà vicino a Luciano per il terribile momento che il ragioniere passerà in seguito all'incidente del figlio. Intanto, Marta prenoterà una visita dal ginecologo all'insaputa del marito, nonostante la zia Adelaide non appoggi la sua decisione.

Nel corso della settimana, la Guarnieri si proporrà come baby sitter per Carletto: in questo modo aiuterà Clelia e farà pratica per quando nascerà il suo futuro bambino. Più tardi, Carletto vivrà una situazione di pericolo: una macchina starà per investirlo, ma Marta interverrà appena in tempo per salvargli la vita. Nonostante i consigli di Clelia, la signora Conti deciderà di trattenersi a lavoro, ma ritornerà a casa in anticipo perché accuserà più stanchezza del solito. Marta, da sola in casa, si sentirà poco bene e quando Vittorio rientrerà la troverà accasciata a terra, priva di sensi. Il piccolo Conti potrebbe essere in pericolo? Non resta che aspettare di seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4.