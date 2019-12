Al centro delle trame dei nuovi appuntamenti della soap opera Il Paradiso delle signore, ci sarà la storica protagonista Clelia Calligaris (Enrica Pintore). Quest’ultima, negli episodi trasmessi la scorsa settimana, ha rimesso piede nel capoluogo lombardo, per sbrigare alcuni documenti riguardanti il decesso del marito Oscar Bacchini. Nella puntata che il pubblico potrà seguire lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 15:40, l’ex fiamma di Luciano Cattaneo rimarrà tra le mura del grande magazzino più del dovuto in seguito ad un imprevisto.

In particolare la rivale in amore di Silvia riprenderà temporaneamente il suo posto di capo commessa nel negozio più lussuoso di Milano, sostituendo la new entry Francesca Molinari (Sofia Taglioni). Quest'ultima si vedrà costretta a prendersi un periodo di pausa, dovrà fare i conti con alcuni problemi di salute.

Federico non può trascorrere il Natale con i suoi genitori, Silvia turbata

Le vicende del grande magazzino non smettono di appassionare i fans dello sceneggiato. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nel quarantunesimo episodio in onda il 9 dicembre, si evince che i coniugi Cattaneo riceveranno una nuova telefonata dal figlio.

Federico, purtroppo, darà una bruttissima notizia ai suoi genitori, poiché dirà loro che non potrà trascorrere le feste natalizie insieme come aveva annunciato in precedenza. Il fidanzato della stilista Gabriella, anche se sarà distante dalla madre Silvia, non farà fatica ad accorgersi che qualcosa potrebbe averla turbata. Quest’ultima, non appena suo figlio le chiederà delle spiegazioni, sceglierà di essere sincera, visto che lo metterà subito al corrente del ritorno della sua rivale Clelia Calligaris.

La Molinari si sente male, Clelia torna a lavorare al grande magazzino

Intanto Marcello e Salvatore, dopo aver fatto una vincita giocando al totocalcio, decideranno di utilizzare i soldi ottenuti per acquistare la caffetteria. A questo punto, il capo magazziniere Armando inviterà i due ex camerieri a rivolgersi a Luciano, con la convinzione che il ragioniere sia la persona più esperta per aiutarli. Nel contempo Umberto non sarà dello stesso parere della cognata Adelaide, riguardo alla possibilità che Ludovica possa riuscire a far breccia nel cuore di suo figlio Riccardo.

La capo commessa Molinari, per via di un improvviso malore, non potrà presentarsi al lavoro: questo escamotage consentirà a Clelia di riavvicinarsi sempre di più nel suo vecchio mondo. Ebbene sì, quest’ultima su richiesta del direttore Vittorio, non rifiuterà una proposta inaspettata, visto che tornerà a lavorare nel grande magazzino ma in modo temporaneo.