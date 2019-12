Il Paradiso delle Signore 4 proseguirà con le avventure dei personaggi che ruotano attorno al grande magazzino di Milano, a partire dal 30 dicembre. Dopo la pausa natalizia, una nuova settimana ricca di sorprese è pronta a stupire i telespettatori. Nelle puntate fino al 3 gennaio, Roberta sarà combattuta tra l'amore per Federico ed il bacio con Marcello. Angela sarà decisa a ritrovare suo figlio e a pagare un avvocato per farlo. Agnese riceverà indietro la lettera che aveva mandato al marito, ma il Capodanno porterà gioia a tutti i personaggi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio: Roberta confusa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio, raccontano che Roberta riceverà un regalo di Federico e questo gesto spiazzerà la ragazza. Dopo il bacio dato a Marcello, la venere deciderà di confidarsi con Gabriella. Inoltre, il Barbieri penserà di trasferirsi nello stesso Palazzo delle ragazze per condividere l'appartamento con Armando e questo potrebbe costituire un'ulteriore tentazione per Roberta.

La Pellegrino sarà sempre più confusa tra i sentimenti che prova per il fidanzato e il rapporto con Marcello: i due saranno presi da diverse discussioni e la ragazza, in lacrime, si confiderà con Clelia. Intanto Federico tornerà in licenzia a breve per qualche giorno, ma le anticipazioni riportano che a casa Cattaneo arriverà una notizia terribile che lascerà tutti sotto shock. Potrebbe riguardare il giovane?

Nel frattempo Agnese riceverà indietro la lettera spedita al marito in Germania e questo la preoccuperà molto. Più tardi tutti si prepareranno ad accogliere il nuovo anno: Vittorio e Marta saranno dai Guarnieri, mentre Silvia e Luciano passeranno il Capodanno da soli. L'ultimo giorno dell'anno accoglierà due sorprese: Agnese e Armando ceneranno insieme, mentre Salvatore farà la proposta di matrimonio a Gabriella.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4 fino al 3 gennaio: Riccardo decide di aiutare Angela

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 3 gennaio raccontano che tutti gli Amato saranno in pensiero per la lettera tornata dalla Germania e Rocco ne parlerà con Armando. Intanto Riccardo penserà di fare felice Angela facendo incartare al Paradiso un abito che la ragazza guardava.

La Barbieri più tardi troverà il coraggio di confidare al giovane rampollo il suo passato, dopo aver deciso di pagare un avvocato per ritrovare suo figlio. La storia di Angela cambierà di molto l'opinione del Guarnieri che deciderà di aiutarla. Ludovica, nel frattempo, deciderà di restare al suo posto per non risultare troppo invadente. Ad aiutare la Brancia, però, ci penserà la Contessa che parlando con Angela farà capire dalla ragazza che il suo posto di lavoro potrebbe essere a rischio.

Umberto sarà sempre più in difficoltà nel tenere in piedi le sue due relazioni: Adelaide e Flavia infatti cominceranno a dubitare dei sentimenti dell'uomo.