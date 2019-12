Il Paradiso delle Signore 4 sta per giungere al termine di un'altra settimana ricca di avvenimenti nella Milano degli anni '60. Nella puntata di venerdì, 6 dicembre, Salvatore sarà concentrato sul suo futuro, mentre Angela vedrà il bacio tra Ludovica e Riccardo. Luciano e Clelia si incontreranno e Cattaneo ne parlerà con sua moglie Silvia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 6 dicembre: Salvatore valuta la proposta di Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 6 dicembre raccontano che Salvatore sarà un po' più ottimista riguardo al futuro.

Questo cambiamento sarà dovuto soprattutto alla fiducia che Defois ha ispirato al ragazzo con i suoi discorsi. Inoltre, il giovane Amato comincerà a prendere in considerazione la proposta fatta da Marcello e a pensare che per riuscire nella vita ci sia bisogno anche di sfidare la sorte.

Nel frattempo, Riccardo, Vittorio e Marta saranno molto soddisfatti della vetrina del grande magazzino prima dell'apertura. Più tardi Marina proverà l'abito che Agnese e Maria hanno abbellito per la sua serata. Rocco ammirerà la Venere da cui sin dal primo momento era rimasto colpito. Resterà soltanto una fantasia del nuovo magazziniere arrivato al Paradiso o tra i due potrebbe nascere un'inaspettata storia d'amore?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 6 dicembre: Angela vede il bacio di Riccardo e Ludovica

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 della puntata del 6 dicembre rivela che Adelaide troverà un certo riavvicinamento tra il nipote e Ludovica e penserà di essere ormai vicinissima ai suoi obiettivi. Angela Barbieri assisterà al bacio tra Riccardo e la Brancia e resterà turbata dalla scena. La giovane cameriera si sarà innamorata del Guarnieri?

Intanto Clelia e Luciano si incontreranno. I due riusciranno a mantenere le distanze e far credere a tutti e a se stessi che la loro storia è acqua passata, ma sarà davvero così anche nei loro cuori?

Il Cattaneo ritornerà a casa e deciderà di non mentire più a sua moglie. Luciano racconterà a Silvia del ritorno di Clelia a Milano. La donna probabilmente perderà la serenità che a fatica aveva ritrovato, ma come procederanno le cose tra i due coniugi? Per scoprirlo non resta che aspettare le nuove puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 circa. Per i telespettatori che desiderano guardare la soap in un altro momento, Raiplay mette a disposizione sulla sua piattaforma tutte le puntate dopo la messa in onda.

Il servizio è completamente gratuito e per usufruirne è sufficiente effettuare una registrazione al primo accesso.