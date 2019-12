Panico ad Il Paradiso delle Signore dopo che Marta Guarnieri resterà vittima di un malore. Gli spoiler della puntata dell'11 dicembre su Rai Uno rivelano che Vittorio Conti vivrà ore d'angoscia dopo aver soccorso sua moglie, incinta del loro primo figlio. Armando, invece, scoprirà il passato burrascoso di Marcello, tanto da farne parola con Agnese Amato.

Il Paradiso delle Signore, puntata 11 dicembre: Marta ha un malore, Gabriella aiuta Salvatore

Interessanti novità accadranno ad inizio settimana al grande magazzino più famoso della televisione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti la puntata di mercoledì 11 dicembre 2019 su Rai Uno rivelano che la gravidanza di Marta potrebbe avere delle serie conseguenze. La Guarnieri, infatti, accuserà un malore che angoscerà moltissimo Vittorio. Per questo motivo, il Conti le proibirà di fare qualsiasi sforzo per non compromettere la nascita del loro bambino. Inoltre, l'uomo sarà impegnato al grande magazzino, nonostante il pensiero fisso sulla moglie.

Fortunatamente, Gabriella si dimostrerà una perfetta collaboratrice, tanto da curare attentamente la linea di abbigliamento, in assenza di Vittorio.

A tal proposito, la Rossi inviterà il suo fidanzato, Salvatore, a recarsi in banca, dove il Conti gli ha procurato un appuntamento con il direttore. Sua madre Agnese, infatti, chiederà alla sua futura nuora di aiutare l'Amato a dare una svolta al loro futuro.

Agnese dubita di Marcello, Silvia fa sorvegliare Luciano

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda domani 11 dicembre sul primo canale della tv di Stato rivela che Armando farà alcune ricerche sul passato di Marcello. A tal proposito, il Ferraris scoprirà che il fratello di Angela, oltre ad avere avuto una vita abbastanza difficile, era stato in galera per qualche tempo.

Il capo-magazziniere, a questo punto, informerà Agnese, che si metterà subito in agitazione, visto che già nutriva dei dubbi sul Barbieri. In contemporanea a tutto questo, Adelaide inviterà Umberto a passare il Natale, insieme a Flavia Brancia di Montalto nella villa di famiglia in Liguria. Dall'altro canto, Riccardo farà lo stesso con Ludovica.

Silvia, invece, metterà in atto uno stratagemma per sorvegliare il marito Luciano dopo il ritorno di Clelia a Milano. In particolare, la signora Cattaneo organizzerà una cena a coppie con il ragioniere, Agnese e Armando.

Infine al grande magazzino, la Calligaris ripenserà con nostalgia alla relazione extraconiugale con il Cattaneo, tanto da non riuscire dimenticare quel bacio scambiato qualche mese prima. In attesa di scoprire cosa accadrà esattamente nel prossimo episodio, si ricorda che la soap opera è visibile in diretta streaming oppure in versione on-demand su "Rai Play".