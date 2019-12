Il Paradiso delle Signore inizia un'altra coinvolgente settimana con i suoi protagonisti della Milano degli anni '60, amori impossibili e storie che nasceranno.

Nella puntata di lunedì, 16 dicembre, Angela vedrà Riccardo ancora in compagnia di Ludovica. Cosimo farà litigare Gabriella con Salvatore, mentre Umberto continuerà a tenere il piede in due scarpe. Tra Luciano e Silvia regnerà ancora una volta la sincerità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 16 dicembre: Silvia parla a Luciano della telefonata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 16 dicembre raccontano che la signora Cattaneo penserà di nascondere a Luciano la natura della telefonata avvenuta qualche giorno prima in ufficio.

In un secondo momento, però, Silvia cambierà idea e raggiungerà suo marito al Paradiso, dicendogli che è stata lei a chiamare dalla pensione di Clelia. Nel frattempo Umberto continuerà a portare avanti le sue due relazioni con Flavia e Adelaide. Mentre con la Brancia si tratta di una storia di interesse, con la cognata pare essere una storia d'amore. Questo però non basterà a tenere a bada le gelosie delle due donne, inconsapevoli l'una dell'altra.

Nel frattempo, Angela e Gabriella parleranno della vincita di Marcello e le due ragazze estenderanno la conversazione anche a Roberta. La Pellegrino capirà in breve tempo che il Barbieri ha giocato i suoi soldi in maniera clandestina. Come reagirà la Venere?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 16 dicembre: Roberta scopre che Marcello ha giocato in modo illegale

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 16 dicembre rivela che nella puntata di lunedì Angela vedrà ancora una volta Riccardo in compagnia di Ludovica. La cameriera incrocerà la coppia mentre sarà al Circolo: i due saranno appena tornati dal weekend trascorso insieme a Cortina. La giovane Barbieri resterà indifferente a tutto questo?

Nel frattempo, Cosimo continuerà ad insistere con Gabriella. Il giovane imprenditore sarà sempre più convinto di voler conquistare la nuova stilista del Paradiso e la corteggerà senza preoccuparsi del fatto che la ragazza è già fidanzata.

Il comportamento di Cosimo otterrà comunque un risultato, perché la Rossi finirà per litigare con Salvatore, molto geloso per questa situazione e sempre preoccupato di non essere all'altezza di Gabriella da quando la ragazza ha fatto carriera.

La storia tra la giovane stilista e Salvatore rischia di subire dei colpi a causa di Cosimo, oppure l'imprenditore non costituirà alcun pericolo per il loro consolidato amore? Per saperlo, non resta che aspettare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle 15:40 o disponibili su raiplay in qualsiasi momento della giornata.