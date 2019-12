Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera con protagonista Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Gli spoiler della puntata del 5 dicembre, rivelano che Luciano Cattaneo apprenderà che Clelia Calligaris è tornata a Milano, mentre Vincent Defois sarà invitato a cena a casa Amato da Agnese.

Il Paradiso delle Signore, puntata 5 dicembre: Luciano scopre che Clelia è tornata

Incredibili avvenimenti accadranno nella soap opera ambientata nel grande magazzino milanese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata di giovedì 5 dicembre su Rai 1, rivelano che Vittorio aiuterà Clelia a entrare in possesso di alcuni documenti, riposti nell'archivio del suo atelier, riguardante suo marito Oscar, nel frattempo deceduto in carcere. Il Conti, infatti, sarà intenzionato ad aiutare la sua ex capo-commessa, senza che venga in contatto con Luciano, il suo ex amante. A tal proposito, il Cattaneo sarà ancora all'oscuro della presenza della Calligaris a Milano, ma Vittorio si troverà costretto a dirgli che Clelia è tornata nel capoluogo lombardo.

Una notizia che non turberà moltissimo il padre di Nicoletta che, in ogni modo, deciderà di non informare Silvia, almeno per il momento. Intanto la signora Cattaneo comincerà a farsi bella per andare con il marito alla prima della Scala.

Maria aiuta Agnese

La trama de Il Paradiso delle Signore, di domani 5 dicembre, rivela che Marina, grande appassionata di teatro, non si lascerà sfuggire l'occasione per andare alla Scala. Peccato che la Venere non abbia un abito adatto per una serata del genere.

Per questo motivo la donna chiederà aiuto a Roberta e Gabriella. A tal proposito, la Rossi si metterà subito all'opera per abbellire l'abito della Venere con ricami preziosi, grazie al contributo di Vincent Defois, il mentore arrivato da Parigi. Agnese, invece, chiederà l'aiuto di Maria per sbrigarsi a ultimare il vestito da cerimonia. In questo modo, quest'ultima, si troverà a lavorare su un modello della sua rivale.

Vincent a cena a casa Amato

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Marcello.

Il fratello di Angela, infatti, avrà un'idea per rilevare la caffetteria, tanto da informare Salvatore. Intanto a casa Amato, Agnese deciderà d'invitare Vincent a cena. Per questa occasione la donna cucinerà il suo "maccarone della zita", che riscuoterà un grande successo tra tutti i commensali presenti. La serata trascorrerà nei migliori dei modi, con un bel brindisi augurale. Si ricorda che per rivedere questo appuntamento, basta collegarsi al sito "Rai Play", successivamente alla messa in onda televisiva.